Impactante cambio de Renée Zellweger para convertirse en la asesina Pam Hupp

Se conoció el primer trailer de The Thing about Pam, el nuevo desafío actoral de la actriz Renée Zellweger tras ganar un Oscar por su increíble Judy Garland en Judy (2019).

Renée Zellweger encarnará a la asesina Pam Hupp en la serie The Thing about Pam.

Renée Zellweger se prepara para una nueva transformación actoral tras Judy, película que le valió un Oscar a Mejor Actriz, y lo hará a lo grande en la serie The Thing about Pam. El primer trailer y las fotos iniciales muestran a la actriz con un increíble cambio de look para encarnar a la asesina Pam Hupp. También, el nuevo físico de la estrella de El diario de Bridget Jones levantó fuertes polémicas en Twitter por la falta de oportunidades en Hollywood para actrices con siluetas por fuera de la hegemonía corporal.

La serie de NBC se inspira en el asesinato de Betsy Faria, en 2011. El sangriento crimen provocó una seguidilla de eventos que expusieron un retorcido plan que involucró a una madre de Misuri, Pam Hupp. La historia apareció en varios episodios de Dateline y en el podcast homónimo que sacó la señal de medios. “Fue más o menos de pies a cabeza. Eran las prótesis, era un traje (acolchado), era la elección de la ropa, era la rapidez en su paso a paso, su forma de andar”, dijo Zellweger a Vanity Fair sobre su transformación.

“Todas esas cosas fueron realmente importantes porque todos esos fragmentos son los que construyen a la persona sobre la que proyectamos nuestras propias conclusiones y presunciones”, agregó. La showrunner Jenny Klein agregó: “Ver a Renée como Pam por primera vez fue totalmente surrealista. Había estudiado tantas horas a Pam, la persona real, en videos de vigilancia policial y luego aquí estaba ella caminando en el escenario frente a mí. Y no fue solo la transformación física, fue la forma en que Pam se comporta, su pie caído, sus modales, sus olfateos e incluso la forma en que a menudo habla con las manos. Fue completamente alucinante porque no vi a Renée, vi a Pam. Y eso también fue un poco aterrador”.

Junto a Zellweger, en The Thing About Pam, que se estrena el 8 de marzo en los Estados Unidos, trabajan Katy Mixon, como la víctima Betsy Faria; Josh Duhamel, como el abogado defensor Joel Schwartz, y Judy Greer, como la fiscal Leah Askey.

La polémica detrás de la gordofobia en Hollywood

Las imágenes de Zellweger como Pam Hupp desataron una polémica en redes sociales por la no inclusión de actrices con cuerpos reales en la industria y en esos roles. En cambio, la estrategia de la serie fue vestir a la actriz con un traje que simula sobrepeso. Algo que ya sucedió cuando Gwyneth Paltrow interpretó a una mujer con obesidad en Amor ciego (con la misma técnica de un traje sobre el la figura de la actriz), comedia romántica con Jack Black. Tras la película, Paltrow contó a la prensa la discriminación social que vivió luciendo como Rosemary, su personaje en la cinta.