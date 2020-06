HBO: la serie de "The Last of Us" suma a importante cineasta

El videojuego "The Last of Us" ha sido considerado un fenómeno mundial, consiguiendo las alabanzas de todos los críticos especializados. La aventura post apocalíptica se ganó una adaptación en formato serie live-action y HBO será la encargada de llevar adelante el proyecto. Se conoció que Johan Renck, director de la aclamada "Chernobyl", dirigirá el primer episodio. La expectativa de los fans crece, a días de la salida de "The Last of Us: Parte 2", la continuación del impactante shooter de acción.

El anuncio fue revelado durante una entrevista con Discussing Film, cuando Renck adelantó que había sido llamado a dirigir al menos el primer capítulo. Otro de los participantes en el guión de la serie que aspira a convertirse en la nueva "The Walking Dead" será Neil Druckmann, vicepresidente de Naughty Dog (empresa que desarrolló el juego) y director creativo,

“Soy un productor ejecutivo y soy parte de esa serie. Dirigiré al menos el piloto. Luego veremos cómo continúa mi función", afirmó el director de la serie limitada "Chernobyl", que cuenta con un currículum intachable de episodios de "The Walking Dead" y "Breaking Bad".

Originalmente, "The Last of Us" estaba planteada como un largometraje, hasta que la producción se detuvo a fines de 2016. A principios de 2020, la película mutó en una serie que adaptaría el primer videojuego. “The Last Of Us Part II”, se lanzará para PlayStation 4 el 19 de Junio.