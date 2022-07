Gael García Bernal y Diego Luna volverán a actuar juntos en la serie La máquina

Además de ser grandes amigos, los actores mexicanos Gael García Bernal y Diego Luna ya trabajaron juntos en una telenovela y en cuatro películas.

A treinta años de haber compartido pantalla por primera vez en la telenovela mexicana El abuelo y yo, Gael García Bernal y Diego Luna volverán a trabajar juntos en La máquina, una nueva serie hablada en español de la plataforma Hulu. Además, serán productores de la ficción con su empresa La Corriente del Golfo.

Con guion de Marco Ramírez -quien también es productor ejecutivo y showrunner-, la miniserie cuenta la historia de un boxeador entrado en años (García Bernal), cuyo astuto manager (Luna) le asegura una última oportunidad para ganar un título. Pero para llegar a la noche de pelea, deben navegar una misteriosa fuerza del inframundo. "Gael, Diego y Marco son narradores de clase mundial y esperamos traer al público su historia y experimentar junto a ellos esta última toma de sus personajes juntos", manifestó Craig Erwich, presidente de Hulu Originals y ABC Entertainment en un comunicado de prensa.

Mientras que los presidentes de Searchlight, Matthew Greenfield y David Greenbaum celebraron la dupla de Luna y García Bernal: "Es un placer experimentar su amistad y química. Y estamos encantados de trabajar con Marco, cuya voz y visión únicas nos permiten explorar este mundo de una manera totalmente original".

Una amistad unida por el cine

Los actores trabajaron juntos en Y tu mamá también (2001), de Alfonso Cuarón, Rudo y Cursi (2008), de Carlos Cuarón, y Casa de mi padre (2012), de Matt Piedmont, entre tantos otros proyectos. Pero también desarrollaron una prolífica carrera por separado. Gael se lució con sus papeles protagónicos en Diarios de motocicleta, Red Avispa, Viejos, La mala educación, Amores perros y Chicuarotes, en el cine, y también encabezó la serie de Amazon Mozart in the Jungle y Station Eleven, de la plataforma HBO Max.

Por su parte, Luna trabajó en películas como The Book of Life, If Beale Street Could Talk y Wander Darkly y La Terminal, entre otras. Y se incorporó al universo de Star Wars con Rogue One, película en la que interpretó al espía rebelde Cassian Andor, y pronto repetirá su personaje en la serie de precuela Andor, de la plataforma Disney+. También le prestó su voz a uno de los personajes de la película animada DC: Liga de Supermascotas, que se estrenó este jueves 28 en los cines de Argentina.