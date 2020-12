Bomba: filtran el trailer de "Sueño benditp", la serie sobre la vida de Diego Armando Maradona.

El 25 de noviembre de 2020 Argentina estuvo de luto para llorar la partida de Diego Armando Maradona. A los 60 años, el exfutbolista sufrió un paro cardiorrespiratorio en su casa, murió de forma imprevista y sin haber podido ver la serie que Amazon Prime preparó sobre su vida, "Sueño bendito". En las últimas horas, se viralizó el primer adelanto y aumentó la expectativa de los fanáticos.

Desde 2018, Amazon Prime estaba trabajando en la serie biográfica de "El 10" llamada "Maradona: sueño bendito". La producción dirigida por Alejandro Aimetta mostrará diferentes etapas del fallecido deportista, interpretado por tres actores: Nicolás Goldschmidt (niño), Nazareno Casero (joven) y Juan Palomino (adulto). Cabe recordar que, con motivo del cumpleaños de Diego, el 30 de octubre pasado la plataforma lanzó varias fotos inéditas de la ficción.

Se sabe que debido a un conflicto judicial con Claudia Villafañe, ex esposa de Maradona, la serie aún no se ha estrenado, aunque eso no fue impedimento para que se filtrase el primer adelanto, publicado en el programa "Intrusos" (América TV). En el adelanto observamos diferentes etapas de la vida de Maradona: sus logros futbolísticos y sus problemas de salud. Laura Esquivel (Claudia Villafañe joven), Mercedes Morán (Doña Tota adulta), Peter Lanzani (Jorge Cyterszpiler), Leonardo Sbaraglia (Guillermo Coppola), Pepe Monje (Don Diego adulto), Nicolás Furtado (Daniel Passarella), Marcelo Mazzarello (Carlos Bilardo) y Darío Grandinetti (César Luis Menotti) serán los actores principales del reparto.

Según reza sinopsis oficial, la serie sigue la vida del famoso exfutbolista argentino Diego Armando Maradona, en diferentes etapas de su vida, comenzando por los inicios de su carrera en Villa Fiorito y Argentinos Junios. Seguidamente, narrará su etapa de gloria con la Selección Argentina en la Copa Mundial de México 1986 y en su paso por el Napoli de Italia. Luego la historia se centrará en su tormentosa etapa adulta, contando su homenaje en La Bombonera en 2001, su versión como entrenador en la Copa Mundial de Sudáfrica 2010 y sus escándalos mediáticos.