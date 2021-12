Disney+ prepara una serie sobre la icónica Los Goonies

Bajo el título de Our time, el nuevo proyecto de serie se centrará en una profesora que ayuda a sus alumnos a recrear, plano por plano, la película original de Los Goonies.

Los Goonies, el icónico filme dirigido por Richard Donner en 1985 sobre un grupo de amigos que se aventuraron a buscar el tesoro de Willy el Tuerto, revivirá en forma de serie en la plataforma Disney+. La serie buscará recrear el espíritu del clásico de culto que puede verse en Netflix.

Bajo el título Our time, el nuevo proyecto que inicialmente se desarrolló en FOX, pasó después a Warner Bros TV y finalmente recaló en Disney +, contará con Sarah Watson (Parenthood), quien ha desarrollado el guion del capítulo piloto mientras que en la producción contarán con The Donner Company y Amblin. Algo que no es de extrañar ya que, el propio Steven Spielberg, junto a Chris Colombus, fueron los guionistas del filme que dirigió el director de Superman.

La serie abordará la historia de Stella Cooper, quien tras no triunfar en Nueva York regresa afligida a la ciudad que la vio nacer cargando un gran secreto, donde deberá sustituir a la profesora del lugar. Allí, encuentra la inspiración, esperanza y redención cuando acepta ayudar a tres estudiantes que aspiran a realizar una remake de Los Goonies, la popular película protagonizada por Sean Astin, Corey Feldman, Jeff Cohen, Martha Plimpton, Josh Brolin, Kerry Green y Ke Huy.

"Sarah trabajó sin parar para terminar este increíble guión, teníamos lista nuestra mesa de lectura y entonces el mundo se paró por el COVID", señaló el vicepresidente ejecutivo y jefe del proyecto, Clancy Collins White durante un comunicado en el que informó que "después, volvimos y finalizamos el fantástico piloto". Ese capítulo contaba un "elenco increíble", reveló, pero que era "demasiado joven para un serie de FOX". Así, y tras darle "una vuelta" al piloto original consiguieron que el proyecto encontrara desarrollo en Disney +. "Ha sido otro ejemplo de cómo ser capaz de abrir un camino donde no lo había en virtud de una gran historia, una gran piloto, una gran serie. El acuerdo tardó en concretarse, pero, estamos muy emocionados de seguir adelante", concluyó White.

El año pasado se cumplieron 35 años del estreno de The Goonies y con motivo de los festejos el elenco organizó una reunión vía Zoom conducida por el actor Josh Gad, en donde se recrearon escenas de la película y hubieron invitados especiales.. La transmisión contó con la honorable participaron de la cantante Cyndi Lauper -que le puso su voz a la canción principal del film- y del cineasta Steven Spielberg, productor ejecutivo.