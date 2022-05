Buena noticia: el Daredevil de Marvel continuará la serie de Netflix

Disney+ se llevó todas las series de Marvel estrenadas en Netflix y prepara un regreso triunfal del súper héroe ciego. Todos los detalles.

Los fans de Marvel recibieron la buena noticia del regreso de Daredevil con una serie en Disney+, luego de que la producción saliese de Netflix (plataforma en la que se originó). Tras darse a conocer que volverá a estar protagonizada por Charlie Cox, ahora se conoció que dicha serie será una continuación de su tercera temporada en el servicio de streaming de la gran N roja.

Las primeras noticias sobre el regreso del superhéroe ciego no especificaban si la nueva serie sería un reboot o secuela directa de la trama de la ficción que arrancó en 2015 en el servicio de streming de la competencia. Pero según informó The Hollywood Reporter, Daredevil continuará los acontecimientos de su tercera temporada, que dejó su final abierto y fue cancelada en 2018 junto con el resto de producciones de Marvel en Netflix.

Esto se debió a que, debido al acuerdo original firmado entre ambas partes, este impedía a la Casa de las Ideas usar a cualquiera de sus personajes durante, al menos, dos años después de la cancelación. Con ese periodo de tiempo ya expirado, y los derechos ya de vuelta a Marvel, las dos principales estrellas de la serie de Daredevil, Charlie Cox y Vincent D'Onofrio, aparecieron en Spider-Man: No Way Home y en la serie Hawkeye, respectivamente. Esto hizo que crecieran los rumores sobre el regreso del justiciero con su propia producción, algo que finalmente va a ser una realidad con una serie que va a contar con Matt Corman y Chris Ord (Covert Affairs) como guionistas productores ejecutivos.

Una puerta de entrada a nuevos regresos

Además, fuentes cercanas a The Hollywood Reporter aseguraron que la serie que verá la luz en Disney+ es "la primera producción de Marvel que va a tener una serie nueva pero continuación de la anterior". Algo que abre la puerta no solo al regreso de sus protagonistas, sino también al de otros miembros del elenco de la tercera temporada e incluso a otras de las series de Marvel que fueron canceladas de Netflix, como The Punisher, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist. Juntos conformaron el equipo de súper héroes The Defenders, que también tuvo una temporada en Netflix, con menor repercusión que las series en solitario de cada personaje.