La exitosa miniserie de Bruno Stagnaro podía añadirse al catálogo de Netflix.

Pasaron 20 años del estreno de la miniserie "Okupas" y semanas trás Bruno Stagnaro, su director, anunció que la miniserie podría añadirse al catálogo de Netflix, si prosperan las negociaciones con la plataforma de streaming. La novedad que trascendió horas atrás es que el cantante Santiago Barrionuevo, líder de "Él mató a un policía motorizado", será el encargado de musicalizarla.

En diálogo con el programa radial "El despertador" (221 Radio), Santiago confirmó que se encuentra en pleno trabajo de creación de una banda sonora para la tira. El artista detalló que "Okupas tiene un tema de derechos con las canciones de su banda sonora" y explicó: "Era otra época de la televisión en la que se podía usar de todo y no había problemas con eso: se pagaba un canon por mes y podías usar lo que querías. Ahora eso genera una traba".

"Bruno Stagnaro empezó a convocar a artistas nacionales para reemplazar los momentos en que hay música de bandas extranjeras. A los fans de Okupas no les va a doler. Yo soy muy fan", añadió, llevando un mensaje de tranquilidad a todos los seguidores de una de las miniseries nacionales más recordadas por los televidentes.

De esta manera, las canciones de Jimi Hendrix y The Beatles, que musicalizaron la historia de Ricardo Riganti (Rodrigo de la Serna), cambiarán por nuevas melodías compuestas especialmente. "Yo me puse contento porque lo podía contar, segundo porque me dejaron tiempo: al cumplirse los 20 años la idea era estrenar ya pero por suerte Bruno nos dejó un margen de tiempo y va a salir en los próximos meses", continuó el artista, muy feliz.

"Soy fan y que esté una canción nuestra ahí para mí es lo máximo. Para mí Okupas es la mejor tira argentina. No tiene fallas. Era previo al 2001, pero si bien era el contexto la serie cuenta otra cosa. Yo no le pregunté, pero seguramente Bruno vivió muchas de esas cosas", cerró.

"Okupas" cuenta la historia de Ricardo, un joven de clase media y sus tres amigos, Sergio “El Pollo” (Diego Alonso Gómez), Walter (Ariel Staltari) y “El Chiqui” (Franco Tirri). Juntos vivirán una serie de aventuras que afianzarán sus lazos afectivos. La serie marcó un antes y un después en el mercado televisivo nacional al tratar temáticas como el consumo de drogas y la marginalidad. A su vez, sirvió de inspiración para 'Tumberos', 'El Puntero' y 'El Marginal'.