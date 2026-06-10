La serie española ideal para los fans de Bridgerton que podés ver en Netflix

Las producciones de época siguen siendo una de las fórmulas más exitosas de Netflix y una de las que más repercusión generó en 2025 fue Manual para señoritas, una serie española que combina romance, comedia y enredos familiares en una historia ambientada en el siglo XIX. Desde su estreno, la ficción fue comparada con otras producciones del género y logró posicionarse entre los títulos más vistos de la plataforma.

Creada por Gema R. Neira y María José Rustarazo, cuenta con ocho episodios y está protagonizada por Nadia de Santiago, Álvaro Mel e Isa Montalbán.

¿De qué se trata Manual para señoritas?

La historia sigue a Elena Bianda, una reconocida dama de compañía cuya tarea consiste en ayudar a jóvenes de familias adineradas a encontrar un matrimonio conveniente. Su reputación la convierte en una de las profesionales más solicitadas del momento, por lo que recibe el encargo de acompañar a tres hermanas pertenecientes a una influyente familia madrileña.

Sin embargo, la misión pronto se complica. A medida que las jóvenes comienzan a relacionarse con distintos pretendientes, salen a la luz secretos familiares, intereses contrapuestos y situaciones inesperadas que alteran los planes trazados por Elena. En ese escenario, la protagonista también deberá enfrentar sus propios dilemas personales.

La serie utiliza este punto de partida para retratar las normas sociales que regían la vida de las mujeres durante el siglo XIX, cuando el matrimonio ocupaba un lugar central dentro de las expectativas familiares y sociales. Al mismo tiempo, incorpora elementos de humor y romance que aportan dinamismo a la trama.

Creada por Gema R. Neira y María José Rustarazo, la producción cuenta con las actuaciones de Nadia de Santiago, Álvaro Mel e Isa Montalbán. A lo largo de ocho episodios, desarrolla las historias de sus protagonistas mientras explora los vínculos familiares, las diferencias de clase y las presiones sociales características de la época.

Ficha técnica de Manual para señoritas