Taty Santa Ana, en la previa a la Final Nacional de Red Bull: "Este año es más mío que nunca"

A horas del regreso de la Final Nacional Argentina de Red Bull, Taty Santa Ana charló con El Destape sobre la renovación de la escena competitiva, los nervios para el domingo y la inclusión femenina en el freestyle.

Taty Santa Ana debutará como host de la Final Nacional Argentina de Red Bull Batalla de los Gallos en forma presencial después de dos años al frente del evento en su formato virtual por la pandemia. "Lo estoy trabajando hace mucho tiempo en terapia", se sinceró la presentadora en un diálogo exclusivo con El Destape Web en la previa de la 16° edición de la competencia de freestyle más importante de la escena.

La Final Nacional Argentina de Red Bull volverá a tener público presente después de dos años realizándose de forma virtual. Y obviamente será muy distinto para todos. Así como habrá debutantes entre los competidores, la host también tendrá una especie de debut, ya que será la primera Final Nacional de Taty Santa Ana con miles de fanáticos presentes, algo que un poco la preocupa, claro.

"Lo estoy trabajando en terapia hace mucho tiempo entonces también tengo esa distancia con la Nacional", explicó Taty en una charla con El Destape, a solo unas horas de pararse sobre el escenario ante más de 10 mil fanáticos. Pero la presentadora no solo se preparó psicológicamente sino que también entrenó hosteando eventos en el under. Entre risas, Santa Ana reconoció qué podría ser lo más problemático que podría suceder en el evento: "Lo más grave que puede pasar, conociéndome, es que me caiga del escenario".

- En la Final Nacional 2020 te destrozaron en redes, en la del 2021 un poco menos y ahora casi nada. ¿Sentís que te ganaste tu lugar como host?

- Hay quejas, hay amenazas, hay de todo. Siempre va a estar el "ay no, me aburrís", "dejá tu lugar así vuelve Misio". Siento que me lo vengo ganando hace muchos años. Obviamente la cuota de ser mujer hace que todo sea más cuesta arriba. Costó muchísimo que me acepten a mí, que hay un sistema diferente al ya impuesto. Está también el laburo mental que hicieron durante mi primer año de decir que yo no me lo merecía o poner en tela de juicio mi manera de ser host. Este año es más mío que nunca.

- ¿Y si te proponían hostear junto con algún colega?

- Lo hablamos con mi manager, que si me hacían la propuesta de ser host con alguien era tipo "che, me banqué dos años de pandemia, este año me merezco estar sola también". Porque me encantaría hostear con cualquiera de mis colegas, pero a la vez es como "me banqué lo peor, necesito una buena, necesito saber si estoy apta para este público". Fue una apuesta muy importante que decidimos hacer también con mi equipo de laburo, intentar hacerlo sola. Y que me da vértigo, me da vértigo, pero creo que va a ser divertido. Además todos los pibes están arriba del escenario: son amigos, son hermanos, son personas que conozco desde siempre.

Mujeres en la escena y en Red Bull

Si bien desde el comienzo hay representantes mujeres en Red Bull y las grandes competencias (como La Joaqui y Rouse, entre otras), lo cierto es que en el último tiempo son cada vez hay más pibas en la escena. Una de las responsables de esto es Taty Santa Ana, que organizó durante varios años la Triple F, la primera liga de freestyle femenina profesional de alto rendimiento, para el que el domingo en la Final Nacional de Red Bull habrá novedades.

- ¿A qué atribuís que este año no hay finalistas mujeres en la edición argentina?

- La verdad es que no sé. Depende de ellas, de su talento, sus ganas, y también las llaves y la suerte del día. Justo las pibas que entraron perdieron con personas que clasificaron. Sacando solamente a Staner, que estuvo en la batalla del minuto más viral de las tres regionales. No sé a qué adjudicárselo a que este año no hayan pibas. Sin duda una cuestión de llaves y de suerte también. Porque yo no creo que ni a Brasa, ni a Staner, ni a Frey, ni a Gama, ni a Vid les falte talento. Tuvieron llaves re difíciles. Frey se encontró con Mecha en cuartos de final en Córdoba por el cupo a la regional, es un montón.

- ¿Y el público influye?

- Hay una connotación también del público, una cuestión de localía que pudimos ver en las tres regionales. Obvio que pesa el estar en otra provincia y tratar de ganarle a un local. Las pibas están haciendo mucho laburo. Están tratando de aparecer, pero existen tantos factores externos como posibilidades en el mundo y es muy difícil saber cuál es el factor externo que hizo que las pibas no estén.

Renovación en el circuito competitivo

Desde hace un tiempo ya, la escena competitiva de freestyle está viviendo una renovación. Los MC's de la "vieja escuela" le están dejando su lugar a pibes y pibas más chicos que crecieron viendo en YouTube competencias como El Quinto Escalón, el Halabalusa o Las Vegas. Y Taty conoce bien el paño, ya que comenzó a caminar la cultura hip hop en esos mismos certámenes. A diferencia de otros integrantes de su generación, la host siguió yendo y armando competencias en el under, por lo que también se hizo cercana de la "nueva escuela".

- Vos un poco tenés un pie en cada una de las escuelas, ¿no?

- Es mi necesidad compulsiva de estar con un pie en cada lado, no puedo ser host simplemente (risas). No puedo ser de la vieja o de la nueva, necesito todo. Yo soy de la vieja, pero está esa diferencia en que estuve siempre en la plaza. Tengo como una necesidad de volver a la plaza. Y no es volver a la plaza en una competencia, es volver a tomarme una birra, a sacar a la perra. El espacio plaza es mi lugar en el mundo, entonces tengo mucho eso.

- ¿Es lo mismo la plaza para los de la nueva escuela que para los de la vieja?

- Si me hablás de la plaza hoy entiendo que me estás hablando de una plaza mucho más símil DEM y si Wolf, por ejemplo, te habla de una plaza te está hablando de una mucho más símil Quinto Escalón, Halabalusa. Hay como un mundo de diferencia, pero chocan y se unen. Ahí están personas como Mecha. El team Córdoba tiene algo de eso que me parece hermoso, que es como todo lo viejo y todo lo nuevo porque además está fuera de la pelea porteña de "la nueva escuela es DEM, la vieja escuela es el Halabalusa". Y hay un montón de cosas en el medio. Pero están como medio por fuera y absorben mucho de ambas. Ahí creo que está la magia y la gloria de todo lo bueno y todo lo malo de las dos generaciones.