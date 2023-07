Primavera Sound 2023: line up día por día, bandas fecha y precios de las entradas

Con The Cure y Blur como bandas principales, se anunció el line-up, los horarios y cómo conseguir las entradas para este mega festival.

Se acerca la próxima edición del Primavera Sound en Argentina, y tras el anuncio del line-up para este mega festival, se han revelado también los días en que se presentarán los mas de 20 artistas de renombre que participarán de este importante evento de música.

Las míticas bandas internacionales The Cure y Blur encabezarán el festival, marcando su histórico reencuentro con el público después de varios años de ausencia en suelo argentino. A su lado, en los escenarios principales, se sumarán los impresionantes shows de Pet Shop Boys y Beck, quienes deleitarán a la ciudad de Buenos Aires con su música. En este artículo te contamos todo lo que tenés que saber.

¿Cuándo es el Primavera Sound Buenos Aires 2023 y quiénes tocan?

El flyer para el Primavera Sound 2023 en Buenos Aires

La segunda edición del festival Primavera Sound Buenos Aires se llevará a cabo el 25 y 26 de noviembre en Buenos Aires, en Parque Sarmiento, y ya cuenta con su line-up confirmado, lleno de artistas internacionales y legendarias bandas.

Una década después de su última gira por territorio latinoamericano, The Cure volverá a la Argentina. En estos diez años, han cambiado muchas cosas, pero el carácter universal de la banda liderada por Robert Smith se mantiene intacto. The Cure sigue siendo relevante para las nuevas generaciones, y su discografía es un hilo conductor que abarca cuarenta años de pop, al igual que su presencia conectará las dos orillas del Primavera Sound.

La semilla que se plantó en 2022 con el debut del festival en Argentina tendrá su correspondiente reflejo este año. Nadie personificará esto mejor que Blur, con su baúl repleto de himnos, Pet Shop Boys, cuya eterna búsqueda del estribillo perfecto nos conduce ahora a su espectáculo de grandes éxitos "Dreamworld", y el ganador Beck.

Además, también estarán presentes figuras destacadas como Carly Rae Jepsen, Conociendo Rusia, Dillom y Róisín Murphy. La grilla continúa con Black Midi, Domi & JD Beck, Dorian Electra, El Mató a un Policía Motorizado, Marina Sena, Muna, Milo J, Off!, Slowdive, The Blessed Madonna, Turf, The Twilight Sad, Virus y Weyes Blood, entre otros artistas.

Esta edición del festival será, sin duda, un viaje sonoro de doble sentido. Primavera Sound seguirá expandiendo su comunidad, asentando o exportando su filosofía a ciudades que respiran música. Además, los festivales serán una ventana para descubrir talento local de primera mano y una nueva generación de artistas como Akim, Fermín, Ibiza Pareo, Juana Rozas, K4, Las Tussi, Limón, Nashy Nashai, Pacífica, Puerto Candelaria, Sebastián Arpesella, Ryan, Uma, Vinocio, Viva Elástico y Winona Riders.

¿Dónde comprar las entradas para el Primavera Sound 2023?

Las entradas para para el Primavera Sound se pueden conseguir a través de la plataforma Enigma Tickets. La demanda ha sido tan alta que las Preventas BBVA y EARLY BIRDS 1 y 2 se agotaron en cuestión de horas. Ahora, comienza la Preventa BBVA de entradas, disponible por 48 horas o hasta agotar stock. Las entradas individuales están a un precio promocional por tiempo limitado de $35.000 por día.

La edición Argentina de 2023 de Primavera Sound también cuenta con la novedad de un nuevo predio. Este año el festival se realizará en el Parque Sarmiento. Este cambio permitirá mejorar la experiencia del festival y garantizar que el público pueda concentrarse plenamente en disfrutar de la música.