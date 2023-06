Primavera Sound 2023: line-up, cuándo y dónde es, precios y venta de entradas

Ya se conocen algunos detalles sobre la nueva edición del Primavera Sound. Cuál será el line-up y cómo se consiguen las entradas.

Argentina ya palpita una nueva edición del Primavera Sound que confirmó hace pocos días el listado de artistas que estarán presente en este recital que sin dudas cautivará a una gran cantidad de público. Cuál es el line-up y dónde se pueden adquirir las entradas.

La organización del evento confirmó la presencia de The Cure y Blur como headliners en compañía de Pet Shop Boys y Beck, artistas que estarán en los escenarios principales y traerán lo mejor de sus imponentes show a todos los asistentes que concurran al evento que se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires.

Es importante tener en cuenta que el éxito de este concierto ha sido rotundo y en pocas horas se agotaron los ingresos Early Birds correspondientes a la primera etapa. Todavía quedan algunos de la segunda fase y, obviamente, los que corresponden a la tercera. Las entradas pueden conseguirse en el siguiente link.

Primavera Sound Buenos Aires 2023: ¿cuánto salen las entradas?

Con respecto a los valores del Early Bird en la primera instancia el monto promocional fue de $45.000 por los dos días; en la segunda etapa del Early Bird el monto de los tickets ascendió a los $60.000 y la tercera etapa el precio será de $70.000. Cabe aclarar que los clientes del BBVA tienen el beneficio de tres cuotas sin interés en la compra de sus entradas.

¿Cuándo se realizará el Primavera Sound Buenos Aires 2023 y cuál será el line-up?

Será un evento que se desarrollará el próximo 25 y 26 de noviembre en un escenario que se ubicará en el Parque Sarmiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el cual se confirmaron artistas internacionales junto a legendarias bandas.

Luego de diez años, The Cure vuelve a la Argentina para presentar sus más clásicas canciones en conjunto con sus últimas producciones discográficas. A su lado, Blur deleitará a los presentes, quienes también se darán el gusto de apreciar el trabajo de Pet Shop Boys y Beck. Vale la pena remarcar que este recital contará con los espectáculos de Carly Rae Jepsen, Conociendo Rusia, Dillom y Roisin Murphy. También confirmaron su asistencia Black Midi, Domi & JD Beck, Dorian Electra, El Mató a un Policía Motorizado, Marina Sena, Muna, Milo J, OFF!, Slowdive, The Blessed Madonna, Turf, The Twilight Sar, Virus y Weyes Blood. Esta imponente grilla continuará con las destacadas actuaciones de Catnapp, DJ Playero, Evlay Live, Just Mustard, Lara 91K, Marina Herlop, Mi amigo invencible, Rayos Láser, Richard Coleman, Ronpe 99 y Yami Safdie.

Adicionalmente, el público tendrá el gusto de observar a la nueva generación de artistas locales que conformarán este line-up: Akim, Fermín, Ibiza Pareo, Juana Rozas, K4, Las Tussi, Limón, Nashy Nashai, Pacífica, Puerto Candelaria, Sebastián Arpesella, Ryan, UMA, Vinocio, Viva Elástico y Winona Riders.