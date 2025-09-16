Llega Emma Shapplin a la Argentina 2025: precios y fecha de cuándo toca en el Teatro Ópera

Emma Shapplin llega a Argentina.

Emma Shapplin vuelve a la Argentina con su nueva gira Venere Tour 2025. La destacada artista francesa que cuenta con más de 6 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, se presentará en el Teatro Opera para recorrer los más grandes éxitos de su carrera. La carismática soprano se convirtió en la gran diva del crossover lírico-pop a partir de canciones de estilo neoclásico, pop y electro combinando el drama emocional de la ópera con la sensualidad de la música pop.

Romántica, misteriosa y apasionada, actuó en los más sorprendentes escenarios como la Acrópolis de Atenas y la Esplanade Opera House de Singapur. Cantó en el Caesarea Arena de Belgrado, pasando por Mónaco para el Príncipe Alberto, el Palacio del Kremlin en Moscú, en varias salas de América, a orillas del Mediterráneo en Túnez, y hasta en un enorme templo en Bali, demostrando en cada lugar todo su virtuosismo.

Cuándo toca Emma Shapplin en Argentina y por dónde comprar entradas

Emma Shapplin se presentará el próximo viernes 14 de noviembre en el Teatro Opera.

de en el Las entradas se pueden comprar a través de la página Ticketek.

Precios para Emma Shapplin en Argentina

Pulman: de $30.000 a $50.000

Superpullman: de $55.000 a $65.000

Platea alta: $75.000

Platea baja: de $50.000 a $90.000

Datos sobre Emma Shapplin

Emma Shapplin sigue vigente.

La cantante es una artista única y visionaria que deleita con su voz, su música y su belleza, paseará su arte una vez más por nuestro país. Su discografía está compuesta por Carmine Meo, Etterna, Macadam Flower, Dust of a Dandy y Venere, seguido de algunos sencillos, colaboraciones con otros artistas y los lanzamientos en DVD de Etterna, El Concierto en Caesarea y The Macadam Flower Tour – Concierto en Atenas.

La artista comenzó su carrera musical en la música clásica, para, posteriormente, pasarse, en brusco cambio, al heavy metal. "Algunos compañeros de clase estaban formando un grupo de rock y estaban buscando realmente un cantante masculino. Querían alguien que pudiera gritar, así que les dije que yo podría hacerlo", recuerda la cantante.

Su oferta fue aceptada y durante dos años abandonó las escalas y los ejercicios operísticos. Fumó dos paquetes de cigarrillos al día para que su voz se volviera más áspera, grave y adecuada para el rock. Con 18 años, el cantante Jean-Patrick Capdevielle la convenció de volver a tomar lecciones de música clásica para mejorar su técnica de canto. Ella descubrió que aunque el rock le hubiera dado más libertad artística y un estilo de vida más libre y hedonista que la que le proporcionaba la música clásica, no se sintió artísticamente satisfecha y decidió crear su propio estilo, que la llevó al éxito.