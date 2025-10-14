Lagwagon abrió la semana a puro hardcore punk

Lagwagon en el Teatro de Flores en 2025 (PH: Seba Pintos).

Lagwagon volvió a pisar suelo porteño después de varios años -"demasiados" según lo que acotó el propio Joey Cape, cantante, durante el show- y dejó dos cuestiones bien en claro: el punk está lejos de morir y ellos todavía tienen mucho por decir. El ajustado y enérgico recital que dio el grupo californiano en el Teatro de Flores en la noche del lunes 13 de octubre fue una panzada de guitarras veloces para arrancar la semana a pleno.

Referencia indiscutida en el punk de los 90 de la mano del sello Fat Wrech Chords, la relación de respeto y cariño entre Lagwagon y su público argentino volvió a quedar de manifiesto. Los constantes y clásicos cantitos locales elevaron la confianza del grupo y sus ganas de dar todo lo que tenían.

Así como se entendía poco lo que Cape y sus compañeros le hablaban al público, ellos tampoco llegaban a comprender lo que decían las rimas que le dedicaba un Teatro de Flores colmado, pero el ritmo, sentimiento y energía era innegable; y así lo agradecieron desde arriba del escenario. La forma de hacerlo fue como mejor saben: un recital memorable.

Basta con ver que los primeros tres temas de la noche fueron Violins, Wind in Your Sail, Dis'Chords y After You My Friend, pertenecientes a sus primeros álbumes. Hitos para toda una generación de amantes del punk con el sello que desde hace ya más de 30 años distingue a Lagwagon, una fusión perfecta entre momentos melódicos y otros más agresivos.

Pese a hacer un repaso por toda su discografía, la banda liderada por Joey Cape y el guitarrista Chris Flippin hizo especial hincapié en Hoss (1995), un disco plagado de hits y melodías veloces. Cape y el gigante Flippin, cuyo tamaño hacer ver a su guitarra como si fuera de juguete, son los únicos miembros originales que se mantuvieron en los 35 años del grupo.

El final no podía llegar de otra manera que no fuera de la mano de May 16, tema incluido en la banda sonora del videojuego Tony Hawk Pro Skater 2, probablemente su hit más grande. Sin dudas, una forma ideal comenzar la semana tras un finde largo.

