Entradas St. Vincent con Kim Gordon en Argentina: precios, dónde comprar y cuándo toca en Obras

St. Vincent regresa a la Argentina con Kim Gordon como invitada especial y ya comenzó la venta de entradas para disfrutarlo al máximo en el Estadio Obras. Cómo comprar las entradas, cuánto salen y todo lo que tenés que saber para ser parte de una noche increíble.

Tras seis años de su última visita al país, en el marco del festival Lollapalooza, Annie Clark vuelve a Buenos Aires con su proyecto solista St. Vincent y todo el material de All Born Screaming, su séptimo disco lanzado en abril de 2024 y el primero en ser producido enteramente por ella. Sus fans tendrán el placer de disfrutar el último lanzamiento con el que ganó tres Premios Grammy: a “Mejor Álbum de Música Alternativa” por todo el disco, a “Mejor Interpretación de Música Alternativa” gracias al single Flea y, en la categoría “Mejor Canción de Rock” salir ganadora con Broken Man.

Para este disco profundo que atraviesa la oscuridad para emerger en una oda al amor, St. Vincent convocó a verdaderas leyendas: en Broken Man y Flea, está Dave Grohl (baterista de Nirvana y frontman de Foo Fighters) en la batería, mientras que la producción de Cate Le Bon brilla en la canción que le da el título al álbum All Born Screaming, por nombrar solo algunos de los colaboradores.

Lo llamativo es que en noviembre del año pasado, la artista relanzó el mismo disco, pero en una versión completamente en español bajo el título de Todos nacen gritando. Si bien habla español porque lo aprendió en la escuela, para adaptar los textos contó con la ayuda de su amigo y colaborador, el cineasta Alan Del Río Ortiz, quien se encargó de traducir las canciones, puliéndolas para ajustarlas mejor a la melodía, con la intención de captar la esencia de cada canción sin sacrificar la emoción.

“La idea de Todos nacen gritando surge al echar la vista atrás y darme cuenta de que algunos de mis conciertos más memorables han sido en México, Sudamérica y recientemente en el Primavera Sound Barcelona en 2023. A pesar de las diferencias geográficas y temporales y de las distintas configuraciones y salas, siempre había un hilo conductor: la pasión del público, que se sabía todas mis canciones en inglés. Me impresionó mucho, tanto que acabé planteándome una cosa: si el público podía cantar mis letras en una lengua que no era la suya, ¿por qué no iba a hacerlo yo?”, explicaba en declaraciones a la prensa antes de que se lanzará.

En el reencuentro con sus fans de Argentina estará acompañada por nada menos que Kim Gordon, la bajista y vocalista que no paró nunca de sacudir la escena y redefinir los roles de las mujeres en la música desde que fundó Sonic Youth, donde supo experimentar y desarrollar una nueva mirada de la música.

St. Vicent se presenta en el Estadio Obras el jueves 29 de mayo a las 21. Las entradas está disponibles desde este 11 de febrero a las 10, en lo que es una preventa exclusiva para clientes Santander American Express con financiamiento de hasta 6 cuotas sin interés. La instancia de venta general, con cualquier medio de pago, es este miércoles 12 de febrero a las 10, en ambos casos a través dela página oficial de All Access.

Los precios de las entradas varían de acuerdo al sector y van desde los $65.000 y hasta los $95.000, sin contar los costos del servicio.