Entradas para Rolo Sartorio de La Beriso en La Trastienda 2025: precios y fecha de cuándo toca

Rolo Sartorio presenta su nuevo proyecto.

Rolo Sartorio se presenta en La Trastienda para presentar "1973", su primer álbum como solista. El artista compartirá sus nuevas canciones, con sus primeros temas por fuera de la experiencia La Beriso, banda que lo llevó a la fama como cantante y líder. El lanzamiento del disco viene acompañado de "Saltar", su más reciente single que estrenó a través de un videoclip para darle más fuerza a su nueva etapa.

“Saltar es una canción que habla de animarse a despegar de un lugar en el que uno no quiere estar. Puede ser una pareja, un trabajo o cualquier situación que nos haga mal. Se trata de cambiar la forma de vida, de salir de lo tóxico y animarse a buscar algo mejor. Siempre es salir hacia un lugar más sano, no hacia el vacío”, explica Rolo sobre el tema, que será una de las canciones que acompañarán el setlist.

Cuándo toca Rolo Sartorio en La Trastienda

El cantante Rolo Sartorio tocará en La Trastienda el jueves 18 de diciembre .

tocará en el . Las entradas están disponibles en la página Passline.

Precios para ver a Rolo Sartorio en La Trastienda

Sillones preferenciales entrepiso: $65.000

Mesas entrepiso: $60.000

Butacas entrepiso: $55.000

Entrada general: $40.000

Historia de Rolo Sartorio en la música

Nació en Avellaneda (Provincia de Buenos Aires, Argentina), más precisamente en el barrio de Entre Vías, el 27 de enero de 1973. Desde su adolescencia soñó con ser futbolista y cantante de rock, disciplinas en las que dio sus primeros pasos hasta encontrar definitivamente su camino en la música, después de quedar libre en Independiente, donde realizó inferiores con Javier "Pupi" Zanetti, entre otros.

Rolo Sartorio y un nuevo desafío.

En 1998 fundó La Beriso junto a un grupo de amigos músicos, proyecto que lo llevaría a convertirse en uno de los referentes más convocantes del rock argentino. Con la banda, lanzó ocho discos de estudio y tres en vivo, que marcaron distintas etapas de crecimiento y consolidación, y que tras 25 años de trayectoria, ha pasado por escenarios históricos como River Plate, el Estadio Único de La Plata y Vélez Sarsfield.

A lo largo de su carrera grabó más de diez discos, muchos de ellos distinguidos con galardones como Disco de Oro y Disco de Platino, además de múltiples nominaciones en la industria musical. Su camino lo llevó a compartir escenario y canciones con artistas de renombre como Víctor Heredia, Andrés Calamaro, León Gieco, David Lebón, Enanitos Verdes, Juanse, Coti, Los Auténticos Decadentes, Cacho Castaña, Los Pericos, Dyango, Pepe Aguilar y Leiva, además de participar junto a La Beriso en los shows de The Rolling Stones y Guns N’ Roses en Buenos Aires.