Entradas Marky Ramone en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca

Marky Ramone con su actual banda.

El legendario baterista Marky Ramone brindará un único concierto inolvidable en Buenos Aires.Más precisamente, en el sur del conurbano bonaerense, con un recital que promete ser muy especial en la ciudad de Temperley. El músico reconocido por su paso por la legendaria banda de punk Ramones, vuelve a pisar suelo argentino para reencontrarse con su público en el local de Audiitorio Sur.

Marky estará presentando las canciones de su último álbum “Marky Ramone’s Blitzkrieg” junto a los temas clásicos de la icónica banda de New York, homenajeando en vivo el legado de Ramones. El artista estuvo en otras bandas de punk como Jayne County con Wayne County And The Electric Chairs y después con The Voidoids junto a su líder Richard Hell, solo que en aquel entonces no llevaba el seudónimo de Marky Ramone.

Cuándo toca y dónde sacar entradas para Marky Ramone en Argentina 2026

El baterista Marky Ramone se presenta el martes 10 de febrero en Auditorio Sur, ubicado en Av. Meeks 1080, Temperley.

, ubicado en Av. Meeks 1080, Temperley. Las entradas están disponibles por passline.com.

Precios de entradas para Marky Ramone en Argentina 2026

Preferencial de pie: $70.000

General preventa 1: $60.000

Trayectoria de Marky Ramone

Marky reemplazó a Tommy Ramone en la batería de Ramones después de que este se retirara en 1978. Su primera participación fue en el disco Road to Ruin de ese mismo año y tocó en vivo por primera vez el 29 de junio. Anteriormente a Ramones, había sido baterista de las bandas de punk rock Wayne County And The Electric Chairs junto a su líder Jayne County y de The Voidoids con su líder Richard Hell, todo esto entre 1974 y 1977; y con esta última banda grabó algunos discos.

Su último concierto con The Ramones fue el 27 de noviembre de 1982, tras lo cual se retiró de la banda por tener problemas con el alcohol. Estos problemas le llevaron a faltar a un concierto el 10 de octubre de 1981, el único que se suspendió en toda la historia de la banda. Fue reemplazado por Richie Ramone. Sin embargo, el 4 de septiembre de 1987 regresó a la banda donde permaneció hasta la disolución del grupo en 1996. Su último concierto de la gira mundial fue en Argentina.

Discos de Marky Ramone con Ramones