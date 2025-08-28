Entradas Noches Capitales en La Plata 2025 con Abel Pintos, YSY A, Miranda!, Auténticos Decadentes, Fabulosos Cadillacs y más artistas

Abel Pintos es uno de los artistas que dirá presente.

Con el recuerdo aún latente de lo vivido en 2024, Noches Capitales regresa al Hipódromo de La Plata este 2025 con importantes exponentes nacionales, para que la gente que decida asistir pueda disfrutar de los mejores artistas. Con mucha expectativa de lo que será esta nueva edición, habrá grupos y cantantes para todos los gustos, por lo que parece una oportunidad muy difícil de rechazar la que se brinda.

El histórico Hipódromo de La Plata ubicado sobre avenida 44 y calle 115, se vuelve a perfilar como el escenario ideal para disfrutar de noches memorables, de la mano de grandes artistas, descubriendo nuevos talentos y compartiendo con amigos o en familia. Esta experiencia, además, se complementa con comodidades de primer nivel, como un estacionamiento propio a disposición, una amplia y ambiciosa oferta gastronómica con propuestas locales de todo tipo, un sector VIP con vista exclusiva, y activaciones artísticas que se intercalan entre show y show.

Qué artistas estarán en Noches Capitales en La Plata 2025



La edición comenzará el 23 de septiembre con Los Fabulosos Cadillacs celebrando su 40º aniversario de gira, y continuará el 27 de septiembre con YSY A presentando su “Trampa al Tiempo Tour”. Al día siguiente, estarán presentes Karina La Princesita, Néstor en Bloque y DJ Pipo. Ya entre octubre y diciembre, se suman a la cartelera Los Auténticos Decadentes, Abel Pintos, Peces Raros, Miranda!, Andrés Calamaro y Guasones.

Todas las fechas que tendrá las Noches Capitales 2025



Los Fabulosos Cadillacs el 13 de septiembre

YSY A el 27 de septiembre

Karina La Princesita, Néstor en Bloque y DJ Pipo el 28 de septiembre

Los Auténticos Decadentes el 18 de octubre

Abel Pintos el 1 de noviembre

Peces Raros el 15 de noviembre

Miranda! el 28 y 29 de noviembre

Andrés Calamaro el 6 de diciembre

Guasones el 13 de diciembre.

Por dónde sacar entradas para Noches Capitales en La Plata 2025

Las entradas se encuentran disponibles a través de livepass.com.ar.

Hay 4 cuotas sin interés con Banco Provincia.

Qué son las Noches Capitales

Noches Capitales se presenta como un ritual musical en el Hipódromo de La Plata transformado en una sala abierta a la experiencia sonora. En 2024 tuvo su primera edición y supo tener en su cartelera inaugural a grandes artistas como Él Mató a un Policía Motorizado, Cuarteto de Nos, Dillom, Peces Raros, Usted Señalemelo, Ca7riel & Paco Amoroso, Six Sex y Cruzando el Charco, entre otros. El recinto, con su contorno abierto y su memoria, fue testigo de una comunión musical que reivindicó la ciudad y su historia patrimonial como escenario para la creación colectiva.