Recitales y conciertos en septiembre 2025: qué artistas y bandas de música tocan en Argentina

Los escenarios más importantes de Argentina recibirán a artistas de distintos géneros a lo largo de septiembre.

Los recitales y shows en vivo de septiembre 2025 en Argentina llegan con una cartelera diversa que combina artistas internacionales y referentes locales de distintos géneros. Durante todo el mes, los escenarios más importantes del país se llenarán de música, con propuestas que van desde el pop hasta el rock, pasando por la fusión latina y la canción urbana.

Jesse & Joy en Movistar Arena

El dúo mexicano iniciará el mes el martes 2 de septiembre en el Movistar Arena. Con entradas desde $50.000, Jesse & Joy presentarán "El Despecho Tour”, un recorrido por los grandes éxitos que marcaron a toda una generación. Con más de una década de trayectoria, el grupo regresa al país con un show cargado de nostalgia, emoción y euforia.

Green Day en el estadio de Huracán

El miércoles 3 de septiembre, Green Day se presentará en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Con entradas desde $90.000 a través de Live Pass, la banda californiana traerá a Buenos Aires su gira “The Saviors Tour”, en la que presentan el disco Saviors (2024). Será su quinta visita al país, reafirmando su estatus como uno de los nombres más influyentes del rock moderno.

Erreway en Movistar Arena

Los días 3 y 4 de septiembre, Erreway volverá a subir al escenario del Movistar Arena, con entradas completamente agotadas. A más de veinte años de su aparición, el fenómeno sigue vivo en canciones como Resistiré y Tiempo. Lo que comenzó como una ficción televisiva se transformó en un vínculo duradero con varias generaciones de seguidores.

Las Pastillas del Abuelo en Movistar Arena

El sábado 6 y domingo 7 de septiembre, Las Pastillas del Abuelo ofrecerán dos presentaciones en el Movistar Arena, con entradas desde $50.000. La banda, con más de veinte años de carrera, se encuentra en un gran momento tras agotar localidades en Europa. Su propuesta mantiene la esencia que los convirtió en un fenómeno cultural y suma siempre nuevas canciones al repertorio.

Lali en Estadio Vélez

Lali también dirá presente el 6 y 7 de septiembre en el Estadio Vélez, con entradas desde $35.000 disponibles en Enigma Tickets. La artista argentina presentará en vivo su sexto álbum, No vayas a atender cuando el demonio llama, que incluye los cortes Fanático y No me importa. Tras agotar dos funciones en mayo, la cantante redobla la apuesta con nuevos shows en un estadio repleto.

Katy Perry en Movistar Arena

Las entradas para los conciertos están disponibles en diferentes plataformas de venta oficial.

La estrella pop internacional regresará a Argentina el 9 y 10 de septiembre en el Movistar Arena, con tickets desde $80.000. Katy Perry vuelve con “The Lifetimes Tour”, gira que acompaña al lanzamiento de su disco 143. Su última visita al país había sido en 2018 con el tour “Witness”, y ahora promete un espectáculo renovado con la potencia de sus clásicos y su nuevo material.

Dillom en Estadio Vélez

El jueves 11 de septiembre será el turno de Dillom, quien se presentará por primera vez en un estadio con su show Por cesárea: Irreversible. El concierto servirá como cierre de la etapa de su segundo disco, Por cesárea, nominado a los Latin Grammy y a los Premios Gardel. Las entradas se venderán en dos etapas a través de Enigma Tickets, con preventa exclusiva y luego acceso general.

Los Auténticos Decadentes en Movistar Arena

El 26 y 27 de septiembre, Los Auténticos Decadentes llegarán al Movistar Arena con entradas desde $35.000. La banda es un ícono de la música popular latinoamericana, con clásicos que atraviesan generaciones como Loco (tu forma de ser) y Los piratas. Sus shows en vivo se caracterizan por la fiesta, la emoción y el espíritu colectivo que transmiten sobre el escenario.

Danny Ocean en Movistar Arena

El domingo 28 de septiembre será el turno de Danny Ocean en el Movistar Arena, con entradas desde $35.000. El artista venezolano presentará su nuevo disco REFLEXA, donde mezcla sonidos experimentales con elementos electrónicos y melódicos. Con esta propuesta, se afianza como una de las voces más innovadoras del pop latino actual.