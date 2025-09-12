Entradas Los Cafres en el Teatro Vorterix 2025: precios y fecha de cuándo toca

Los Cafres se preparan para un gran cierre de 2025.

Los Cafres, la banda fundacional de reggae roots en español, despide el año a lo grande en el Teatro Vorterix. La presentación de este mítico grupo se da en el marco del relanzamiento en vinilo donde de su álbum debut "Frecuencia Cafre", celebrando su 30º aniversario. Una gran oportunidad para que sus fanáticos puedan coleccionar estas joyas y revivir toda esa gran música que los hizo vibrar 30 años atrás.

El líder de la banda, Guille Bonetto, dijo al respecto: "El relanzamiento en doble vinilo de 'Frecuencia Cafre' es súper especial. En esta edición doble tenemos la posibilidad de que se incluyan todos los temas, ya que en las versiones anteriores tuvimos que hacer recortes al ser un solo disco. Ambos álbumes fueron remasterizados por Pedro Pearson y nos dimos la oportunidad de usar versiones diferentes, se editaron las mezclas de Errol Brown y se usó material inédito. El sonido de ambos discos es espectacular".

Cuándo tocan y por dónde comprar entradas para Los Cafres en el Teatro Vorterix

La presentación de Los Cafres en el Teatro Vorterix será el viernes 12 de diciembre de 2025 .

. Las entradas se pueden comprar por allaccess.com.ar

Precios para ver a Los Cafres en el Teatro Vorterix

Guillermo Bonetto, cantante de Los Cafres.

Entrada general/Preventa 1: $35.000

$35.000 Balcón VIP: $50.000

Relanzamiento de "Frecuencia Cafre" de Los Cafres

El viernes 19 de septiembre, saldrá a la venta el vinilo doble de su primer álbum “Frecuencia Cafre”, el primer disco de reggae roots en español en una edición especial que festeja el 30° aniversario de su lanzamiento. Editados por PopArt Discos y con distribución de DBN, los vinilos serán de 180 gramos y tendrán un arte especial. Además, a diferencia de la edición en vinilo de 2014, en esta ocasión el tracklist estará completo.

"Para nosotros este disco es importantísimo, en muchos aspectos. Incluso escapa un poco de lo que signifique para nosotros. Porque por ejemplo 'Frecuencia Cafre’ es el primer disco de reggae roots en español del mundo. Y es fundamental más allá de lo que nosotros consideremos o lo que signifique espiritualmente para nosotros. Significa un hito en este planeta y es un orgullo formar parte de eso. Somos amantes y enamorados del reggae, y esta ritmo que nos metió en el mundo de la música", destacó Bonetto sobre este relanzamiento.

Nueva canción de Los Cafres

Además, a fines de septiembre el grupo estrenará un nuevo single, que será el sucesor de “Viento”, editada en el mes de marzo. La canción fue una bocanada de aire que invita a un viaje profundo hacia la transformación personal y la celebración de la vida.