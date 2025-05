Entradas Lola Índigo en Argentina 2025: precios, dónde comprar y cuándo toca

Cómo conseguir entradas para Lola Índigo en Argentina.

Lola Índigo vuelve a la Argentina con un nuevo show que promete ser uno de los más esperados del segundo semestre del año. La artista española se presentará el 2 de octubre de 2025 en el C Art Media de Buenos Aires, en el marco de la gira de presentación de su flamante álbum Nave Dragón. El anuncio generó una gran expectativa entre sus fanáticos locales, que ya cuentan los días para volver a verla en vivo.

El show se dará pocas semanas después del lanzamiento de su cuarto disco de estudio, un trabajo que la encuentra más consolidada que nunca y con una lista de colaboraciones de alto calibre. Nave Dragón incluye temas junto a Paulo Londra, María Becerra, Manuel Turizo, Villano Antillano y Kidd Voodoo, lo que refuerza su vínculo con la música urbana latina y, especialmente, con el público argentino.

Lola Índigo en Argentina: cuándo comienza la venta de entradas

La venta general de entradas comienza el miércoles 8 de mayo a las 13:00 horas, únicamente a través de la plataforma All Access. Si bien aún no se confirmaron los precios de cada sector, se espera que haya una amplia variedad de ubicaciones para todos los bolsillos. Como suele ocurrir con este tipo de eventos, se recomienda comprar con rapidez para no quedarse afuera.

Nave Dragón marca una nueva etapa artística para Lola Índigo. Las diez canciones del disco profundizan la figura mítica del dragón, retomando el concepto que ya había introducido en su álbum anterior El Dragón (2023). La artista describe esta etapa como una fusión de fuerza, sensualidad y misterio, una versión evolucionada de su identidad que atraviesa géneros como el pop, el reggaetón, la cumbia y hasta la electrónica. Canciones como "MISSION005", "PERREITO PA LLORAR" (con Paulo Londra) y "LA REINA - REMIX" (con María Becerra) ya suenan fuerte en plataformas.

Lola Índigo.

Lola Índigo y sus fans en Argentina

El regreso de Lola Índigo al país no es casual: la artista ha sabido cultivar una relación muy cercana con el público argentino desde sus comienzos. Ya compartió escenario con figuras locales como TINI y María Becerra, y en cada visita se muestra agradecida y emocionada por el cariño recibido. Su nuevo show en C Art Media será una oportunidad para reconectar con sus seguidores y mostrar en vivo todo el poder escénico de esta nueva era musical.

Además del despliegue vocal y visual, el espectáculo promete una fuerte carga coreográfica, sello distintivo de la ex bailarina que ahora se consagra como una de las figuras clave del pop urbano hispano. La gira de Nave Dragón ya tiene paradas en distintas ciudades de España y América Latina, y Buenos Aires será una de las fechas más destacadas del tour.

En resumen, si sos fan de Lola Índigo o querés ver un show de alto impacto visual y sonoro, anotá en tu almanaque: 2 de octubre en C Art Media. Las entradas se consiguen a partir del 8 de mayo a las 13:00 por All Access. No te quedes afuera del regreso de una de las artistas más queridas del pop latino.