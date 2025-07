Entradas El Chaqueño Palavecino en el Teatro Argentino 2025: dónde comprar y fecha de cuándo toca el músico de folklore

El Chaqueño Palavecino se presenta en La Plata.

El Chaqueño Palavecino se presenta para mostrar todo su repertorio con un show imperdible en este 2025 en el Teatro Argentino de La Plata. El histórico artista folklórico sale de gira nacional con su música, en el marco de su nuevo show titulado “El Canto del Zorzal del Chaco Salteño”, que consiste en una propuesta artística que combina música, historia y sentimiento, por lo cual ninguno de sus fanáticos se lo va a querer perder.

En un formato íntimo y profundo, esta gira invita al público a redescubrir la esencia del folclore argentino a través de canciones emblemáticas, relatos y homenajes que marcan más de cuatro décadas de trayectoria del artista salteño. Este nuevo ciclo de presentaciones teatrales propone una conexión única entre el público y el artista, en un ambiente cálido y profundo, donde la música trasciende como expresión viva de nuestras raíces.

Cuándo toca y dónde comprar las entradas para el Chaqueño Palavecino en el Teatro Argentino

En este marco, el Chaqueño Palavecino tocará en la la ciudad de La Plata el próximo viernes 1 de agosto a lad 21 horas en la Sala Ginastera del Teatro Argentino. Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta por la página Livepass y hay que aprovechar que si se compran los tickets con tarjetas Visa y MasterCard del Banco Provincia hay hasta 4 cuotas sin interés, una oportunidad única disponible para el público.

“Este espectáculo nace del corazón. Es un homenaje al canto, a los que nos enseñaron a cantar, y a la gente que me a los que nos enseñaron a cantar, y a la gente que me acompaña desde hace más de 40 años”, expresa el Chaqueño Palavecino, autor de canciones inolvidables para la música nacional como "Juan de la calle", "La sin corazón", "Amor Salvaje" y "La ley y la trampa", entre otros grandes éxitos que persiguen al artista salteño. El 8 de febrero de 2024, volvió a lanzar un álbum de estudio tras 5 años, este fue ¿Quién me quita lo cantado?, que consto de 14 sencillos en solitario con una duración total de 38 minutos, último trabajo discográfico que sacó.

Precios de las entradas para el Chaqueño Palavecino en el Teatro Argentino