El Chaqueño Palavecino habló sobre sus comienzos en FAlklore.

El Chaqueño Palavecino fue uno de los folkloristas invitados a FAlklore, el ciclo de Mex Urtizberea dedicado a la música autóctona del país. En ese contexto, el artista se refirió a cómo se trabajaba hace décadas en la industria del folklore en su zona y reveló un dato que sorprendió a muchos de los presentes.

Soledad Pastorutti, los Carabajal, Teresa Parodi, El Chango Spasiuk, Campedrinos. Maggie Cullen, Milo J y más exponentes de la música folklórica cantaron clásicos del género y también charlaron en una extensa mesa comandada por Urtizberea. Allí fue que El Chaqueño se refirió a cómo se inicia el proceso de una canción.

"En mi caso, en el caso de la región del Chaco Salteño, las canciones salían de las coplas, las cuartetas, la melodía. Claro, nacía un violinista o alguien agarraba el violín se lo cuidaba porque ese hombre o esa mujer iba a dar alegría, la música es alegría", comentó el músico. Y siguió: "Había que cuidarlos porque no había encima, no había academias. Era importante el violín, después yo fui un loco que quería meter bandoneón, guitarra y violín, que lo hice. Ahora ya tengo batería y bajo también".

La palabra del Chaqueño Palavecino sobre su paso por FAlklore

"Quiero compartir algo especial. Tuve el gusto de ser parte de 'FAlkore', un nuevo segmento de FA. Se cruzan la música, las charlas sinceras y el corazón abierto. En la intimidad de su casa, cantamos, hablamos de la vida, del folclore, de la tierra… y del alma. Gracias Mex por la calidez y por invitarme, junto a otros compañeros, a este fogón lleno de emociones", pronunció El Chaqueño sobre el encuentro.

Chaqueño Palavecino.

El video de La Sole sobre la historia de Zamba de Usted

"Esta zamba nació por amor y terminó en casamiento. Si tenés que elegir amor y representarlo con un género del folklore, ¿Cuál elegirías? Yo me quedo con la zamba por su baila, la atracción de las miradas", comenzó Pastorutti. Y sigue: "Félix Luna, el autor de esta letra, estaba muy enamorado de una mujer de Aimogasta (La Rioja)... y de ese amor nació esta zamba de nostalgia y regreso. Con la música de Ariel Ramírez, la emoción se volvió melodía y eterna. Sin dudas, la zamba es uno de los géneros más románticos del folklore… cuando se baila, es una danza de pareja, de conquista, de emociones profundas".

Emoción en el folklore por las palabras de La Sole

"Que lindo público tengo!!! Que afortunada soy! Desde que era una nena me eligieron y todavía lo hacen!!! Dos funciones agotadas en el Rex de la calle Corrientes. Dos funciones que quedarán marcadas a fuego en nuestra historia! La vida siempre sorprende… y de vez en cuando, como dice el 'Nano', nos besa en la boca y a colores se despliega como un mapa de nuestra querida Argentina por las butacas de un teatro… Casi 30 años y nos parece que fue ayer… Somos de muchos lados, pero todos de acá", escribió Soledad. Y cerró: "La argentinidad sorprende, y cuando creía saberlo todo, me regala un paisaje conocido con otros matices, una mirada nueva, el momento de ser más amable conmigo y dejarme llevar de un lado a otro, como en un vals, por el amor que me dan".