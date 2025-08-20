Entradas Alerta Rock! en Teatro Vorterix: precios, line up de bandas y fechas de cuándo es.

Buenos Aires sigue consolidándose como una de las capitales más vibrantes de la música en vivo, y esta vez lo hace con una propuesta que busca impulsar a la nueva generación de artistas locales. Se trata de Alerta Rock! en Teatro Vorterix, un ciclo que tendrá su primera edición en 2025 con un line up que reúne a cinco bandas en pleno ascenso. El histórico escenario de Colegiales, reconocido por ser cuna de grandes recitales, será el lugar donde se encienda esta nueva apuesta para el rock emergente.

Este debut de Alerta Rock! tendrá como protagonistas a Mujer Cebra, Nenagenix, Wrrn, Daniela Milagros y Sunlid, en un show pensado para poner en primer plano la frescura y la potencia de la escena actual. El festival se presenta como una plataforma de difusión y encuentro para nuevos sonidos, y ya tiene fecha confirmada, entradas a la venta y beneficios especiales para quienes se sumen a esta primera edición.

¿Cuándo es Alerta Rock! en el Teatro Vorterix?

La primera edición de Alerta Rock! se llevará a cabo el domingo 24 de agosto de 2025 a partir de las 16 horas en el Teatro Vorterix, ubicado en Avenida Federico Lacroze 3455, en el barrio de Colegiales. La sala, que combina tecnología de transmisión de última generación con un escenario de gran capacidad, será el espacio ideal para recibir a las cinco bandas elegidas para esta apertura.

Alerta Rock! promete hacer vibrar al teatro Vorterix.

El ciclo, organizado por MTS Agency, está diseñado para todo público a partir de los 7 años y se espera que marque el comienzo de una serie de volúmenes que apuesten a mantener viva la energía del rock en Buenos Aires.

Entradas para Alerta Rock!, precios y cómo comprarlas

Las entradas para Alerta Rock! en Teatro Vorterix ya están disponibles a través de la plataforma AllAccess, con un valor desde $20.000. Quienes formen parte de la Comunidad Indie Hoy podrán acceder a un 20% de descuento en la compra, una oportunidad para no perderse el debut de este ciclo.

Como beneficio adicional, con la entrada también se podrá obtener un 15% de descuento en The Roxy Bar & Grill, ubicado a pocos metros del teatro, presentando el ticket del show. Esto convierte a la jornada en un plan completo de música y gastronomía para disfrutar en el corazón de Colegiales.

El Teatro Vorterix es uno de los espacios más emblemáticos del rock nacional desde su inauguración en 2012. Con capacidad para 1.500 personas y una infraestructura técnica de primer nivel, ha recibido a artistas internacionales como Slash, Suede, Molotov y The Wailers, además de ser el lugar de encuentro de las bandas más importantes de Argentina. Ahora, con Alerta Rock! Vol. 1, la sala suma un nuevo capítulo a su historia apostando por las voces emergentes que darán forma al futuro del género.