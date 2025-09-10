La comedia dramática argentina que retrata, en un solo día de verano en los años 90, las conversaciones, sueños y frustraciones de seis amigas mientras toman sol en una terraza porteña.

Prime Video incorporó a su catálogo una de las comedias argentinas más entretenidas y poco conocida: Las Insoladas.

Dirigida por Gustavo Taretto y basada en el cortometraje homónimo de 2002, narra la historia de un grupo de amigas que, luego de tomar sol en la terraza de un edificio durante el día más caluroso del año registrado en Buenos Aires, se ven forzadas a atravesar consecuencias inesperadas que las mete en una serie de enredos y contratiempos.

Protagonizada por Carla Peterson, Luisana Lopilato, Marina Bellati, Elisa Carricajo, Maricel Álvarez y Violeta Urtizberea, la producción rescata una ambientación nostálgica de los años noventa en Argentina, al tiempo que recrea objetos y detalles de la época como casetes, celulares grandes, referencias a Los Simpson y la cultura de videoclubes.

"Un punto fuerte es la química entre las actrices y esa sensación real que transmiten de que uno está espiando una verdadera charla entre amigas. Con todas las cosas sensibles, vacías e inteligentes que eso implica. La naturalidad de Maricel Álvarez, Luisana Lopilato, Carla Peterson, Violeta Urtizberea, Marina Bellati y Elisa Carricajo es innegable y abrumadora", señaló el especialista en Cultura Pop y crítico de cine, Matías Lértora, en Cinesargentinos.com.

Por su parte, Ezequiel Obregón de Escribiendocine.com sumó: "Los chistes más eficaces aluden de forma anodina a los ’90, como aquel en que se menciona a Menem, o se postula la (difundida) tesis de que el comunismo fracasó en los países de clima frío. Pero a no confundirse: no se trata frivolidad en los diálogos, sino de una ligereza articulada con el mundo aludido. Las insoladas resulta, finalmente, un buen pasatismo con algunas ideas hasta ahora no muy exploradas. No es poco".

De qué se trata la película argentina Las Insoladas

Las Insoladas transcurre en Buenos Aires durante el día más caluroso del año cuando seis amigas se reúnen en la terraza de un edificio para tomar sol y fantasear con viajar a Cuba, destino que consideran un símbolo de libertad y diversión.

Mientras se broncean, comparten conversaciones sobre sus vidas, aspiraciones y frustraciones, en un clima que combina humor, nostalgia y deseo de escape. Sin embargo, las altas temperaturas las lleva a enfrentar situaciones inesperadas.

Las Insoladas mezcla comedia costumbrista, retrato generacional y mirada irónica sobre los años noventa.

Ficha técnica de Las Insoladas