¿Habrá temporada 3 de "Gen V" en Prime Video? Esto se sabe de la serie

Marie Moreau en "Gen V".

Gen V es una serie disponible en Prime Video, del universo de The Boys, ambientada en la Universidad Godolkin: una institución especial que entrena a jóvenes con superpoderes. Estos estudiantes compiten, aprenden y reciben instrucción no solo sobre cómo usar sus habilidades, sino también bajo la presión de Vought International, que busca moldear a los supes más destacados. La serie mezcla acción, humor negro, sátira y temas polémicos como la ética del poder, los abusos institucionales y los conflictos morales que surgen cuando los “héroes” son más humanos (y corruptibles) de lo que aparentan.

La primera temporada se estrenó en 2023, estableciendo personajes clave como Marie Moreau, Emma Meyer, Cate Dunlap, Jordan Li, Sam Riordan, entre otros. Muchos de los personajes han vuelto en la segunda temporada, que comenzó el 17 de septiembre de 2025. En esta nueva entrega, la historia sube la apuesta: la Universidad Godolkin está bajo un nuevo decanato, con Cipher (interpretado por Hamish Linklater) al frente, quien impulsa una agenda que convierte a los estudiantes en soldados más ideológicos que académicos. También se muestran los efectos del ascenso de Homelander al poder absoluto en The Boys, y cómo ese contexto político-social afecta al campus.

¿"Gen V" tendrá tercera temporada?

Hasta ahora, no se ha confirmado oficialmente que Gen V tenga una tercera temporada. Prime Video no ha lanzado un anuncio de renovación formal que garantice una siguiente temporada.

Sin embargo, hay declaraciones promisorias de Michele Fazekas, del equipo de producción, quien ha dicho que Gen V podría extenderse si la audiencia lo permite: “hay cualquier número de maneras de hacer una tercera temporada”. También ha aclarado que la intención principal de la temporada 2 fue servir de puente para The Boys, preparando el terreno para su quinta y última temporada. Pero ese hecho no excluye la posibilidad de continuar con Gen V.

También es importante tener en cuenta que la ambientación en una universidad le da flexibilidad narrativa para seguir, pues los personajes pueden avanzar cursos, entrar o salir del campus, lo que facilita cambios de reparto y nuevas generaciones.

Póster de la serie "Gen V".

El universo de "Gen V" podría continuar

Una de las claves del éxito de Gen V está en su conexión directa con The Boys. En ambas series se cruzan tramas, corporaciones y personajes: Homelander (Antony Starr) aparece brevemente en la primera temporada, al igual que Ashley Barrett (Colby Minifie) y Victoria Neuman (Claudia Doumit), consolidando los lazos narrativos entre ambos mundos. Además, las referencias a Vought, el compuesto V y la manipulación mediática aseguran que hay un universo compartido.

Por eso, aunque el futuro de Gen V aún no está definido, el mundo que construye sigue expandiéndose. Ya sea con una tercera temporada o a través de futuras series derivadas, todo indica que el universo de The Boys seguirá creciendo mucho más allá de Godolkin.