¿Habrá temporada 2 de la serie "We were liars" (Éramos mentirosos) en Prime Video?

Desde su estreno el 18 de junio de 2025, We Were Liars (Éramos mentirosos) se posicionó como una de las series más comentadas de Prime Video, gracias a su atrapante mezcla de suspenso psicológico, drama adolescente y un giro final que dejó a los espectadores impactados.

Basada en la novela homónima de E. Lockhart, la producción narra la historia de Cadence Sinclair Eastman, una adolescente de familia adinerada que pasa cada verano en la exclusiva isla privada de su abuelo junto a sus primos y su gran amor, Gat. Con un final que sacudió a los fanáticos y sembró varias emociones encontradas, muchos se preguntan: ¿habrá una temporada 2 de Éramos mentirosos en Prime Video?

¿Habrá temporada 2 de "We Were Liars" (Éramos mentirosos)?

Por el momento, We Were Liars no tiene confirmada una temporada 2. Tampoco ha sido cancelada oficialmente. Prime Video aún no se pronunció sobre el futuro de la serie, lo que mantiene en vilo a los fanáticos que ya devoraron la primera entrega y esperan saber si la historia continuará.

Este tipo de decisiones suelen tomar varias semanas o incluso meses, ya que las plataformas de streaming analizan una serie de factores antes de dar luz verde a nuevas temporadas. Entre ellos se encuentran el número de visualizaciones, la repercusión en redes sociales, las críticas recibidas y los costos de producción. Dado que la serie es una novedad reciente, es probable que Prime Video se tome su tiempo para evaluar su desempeño global antes de anunciar cualquier novedad.

Otro punto importante a tener en cuenta es que We Were Liars está basada en una novela autoconclusiva, sin secuelas literarias. Esto significa que, en caso de renovarse, los guionistas y creadores deberían idear un material original para dar continuidad a la historia o explorar nuevas aristas del universo de los Sinclair. No sería algo inusual en el mundo de las series: adaptaciones previas de libros únicos han optado por expandir su mundo narrativo con nuevas tramas o spin-offs.

¿Qué podría contar una temporada 2 de "We Were Liars" (Éramos mentirosos)?

Si bien la primera temporada cierra la historia principal de Cadence y el trágico incendio en la isla Beechwood, el final deja abierta la posibilidad de explorar las secuelas emocionales y familiares de los eventos ocurridos. La serie, creada por Julie Plec, conocida por su trabajo en The Vampire Diaries, ya demostró tener un enfoque psicológico que podría permitir una continuación centrada en el duelo, la reconstrucción familiar o incluso un salto temporal para seguir la vida de Cady lejos de los Sinclair.

Otra opción, menos probable pero posible, sería que Prime Video adapte Family of Liars (Familia de mentirosos), la precuela literaria escrita por E. Lockhart, que explora los orígenes de los Sinclair y los secretos que marcaron generaciones anteriores. Este camino permitiría mantener el tono oscuro y emocional sin alterar el cierre definitivo que tuvo la primera temporada.