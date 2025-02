Películas nominadas de Netflix en los premios Oscar 2025.

El domingo 2 de marzo de 2025 tiene lugar la tan esperada gala de los Premios Oscar 2025 y varias de las películas que se encuentran en el amplio catálogo de Netflix fueron nominadas. Cuáles son y en qué categoría podrían ser galardonadas.

El Dolby Theatre de Los Ángeles será el escenario donde se celebre la 97° edición de los Premios Oscar. Muchas de las producciones nominadas se estrenaron primero en cines y meses después se sumaron a las plataformas de 'streaming'. Por eso, Netflix cuenta en su catálogo con varias de las películas que podrían ser galardonadas en uno de los premios más importantes de la industria.

Oscar 2025: estas son las películas nominadas de Netflix

'Seis triple ocho'

Este es un drama bélico, basado en hechos reales, que narra la historia de 855 mujeres negras que se unieron a la Segunda Guerra Mundial para solucionar el retraso de tres años de correo no entregado. Muestra como en una situación extrema, con un país devastado por la guerra y enfrentadas a la discriminación, las mujeres lograron clasificar antes de tiempo más de 17 millones de piezas de correo.

Dirigida por Tyler Perry, la producción está protagonizada por Kerry Washington, Ebony Obsidian, Dean Norris, Milauna Jackson, Kylie Jefferson, Shanice Shantay, Sarah Jeffery, Pepi Sonuga, y Oprah Winfrey, entre otros. 'Seis triple ocho' se encuentra en Netflix desde el pasado 20 de diciembre y está nominada a los Premios Oscar en la categoría de mejor canción por 'The Journey', compuesta por Diane Warren e interpretada por HER.

'Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas'

'Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas' es la sexta película de la serie de Wallace y Gromit y el segundo largometraje después de 'La maldición de las verduras' (2005). Realizada con stop motion, está producción británica está dirigida por Nick Park y Merlin Crossingham.

La comedia presenta a su reconocido protagonista, Gromit, preocupado porque Wallace se ha vuelto muy dependiente de sus inventos, entre ellos, el reciente 'gnomo inteligente' que parece haber desarrollado una mente propia. Los acontecimientos se descontrolarán y provocarán la lucha de los protagonistas contra las fuerzas siniestras.

Está película se encuentra en Netflix desde el pasado 3 de enero y está nominada a mejor largometraje de animación en los Premios Oscar 2025. La nominación a los Oscar llegó después de que el largometraje haya sido galardonado como la mejor película animada en los Globos de Oro.

'La única mujer de la orquesta'

'La única mujer de la orquesta' es un cortometraje documental, dirigido por Molly O'Brien en homenaje a Orin O'Brien, una contrabajista pionera y la primera mujer que la Filarmónica de Nueva York contrató en su orquesta. En solo 35 minutos, este corto hace un repaso por los 55 años de trabajo de Orin O'Brien y lo que su figura significó para las nuevas generaciones de músicas. Además, aborda y hace hincapié en ciertas problemáticas de la industria, como el sexismo que enfrentó la contrabajista en sus inicios por parte de los medios de comunicación.

La producción estadounidense que se encuentra en el catálogo de Netflix, está nominada a mejor cortometraje documental en los Premios Oscar 2025 y compite contra 'Death by Numbers', 'I am Ready, Warden', 'Incident' e 'Instruments of a Beating Heart'.