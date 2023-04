Podcasts recomendados por Mariasch, Pomeraniec y Zicavo

Marina Mariasch, Hinde Pomeraniec y Eugenia Zicavo no solo motorizan y están al frente de podcasts semanales sino que también se reconocen oyentes de ese formato y recomiendan y sugieren opciones para indagar en ese camino.

La conductora de "Vidas Prestadas" dice que le gusta Radio Ambulante, le gustaba Solaris, de Jorge Carrión, y sigue podcasts de diarios como los del New York Times.

"Me gustaron algunos de los de Anfibia como Fugas. Pero es tan pobre mi respuesta en cuanto a la cantidad, que tu pregunta me hace recordar al querido y admirado Oscar Cardoso una vez que, en una reunión de Clarín, hizo una pregunta acerca de un tema determinado y alguien le dijo: 'Pero Oscar, eso estaba en el diario de hoy'. Y él dio una respuesta que quedó medio como leyenda: 'Es que a mí me pagan para hacer el diario, no para leerlo'. Es tal en nivel de trabajo y de trabajos que tenemos hoy los periodistas que prácticamente ya no tenemos tiempo para consumir el trabajo de los demás...", señala Pomeraniec.

La conductora de "Marcar como leído" dice que su podcast preferido "no tiene que ver con los libros sino que es de humor: 'Un mundo maravilloso' con (Martín) Garabal, (Charo) López, (Alexis) Moyano y (Adrián) Lakerman".

"Por desgracia no hicieron una segunda temporada y lo extraño; era poner play y tener la risa asegurada. Ahora estoy poniéndome al día con 'Deforme semanal', de dos conductoras españolas que me encantan y también seguí los episodios de 'Acabar', de Melanie Tobal, un gran upgrade para la educación sexual y sentimental", repasa.

Mariasch reconoce que cuando surgió y empezó a circular con fuerza el formato podcast dijo que no iba a "poder incorporar un nuevo producto más" a su "vida de consumos y sin embargo se terminó instalando".

¿Qué escucha? "Me gusta mucho 'Vidas prestadas', el de Hinde Pomeraniec. También escucho podcasts de política, 'Un poco sucio', el que hacen Julia Rosemberg y Javier Trimboli en Sonido Cultura, el de la Revista Crisis y el de Mariana Moyano".

Con información de Télam