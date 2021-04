Graciela Borges hablará sobre su vida y sus películas en 40 breves podcasts.

Graciela Borges: mi vida en el cine, sobre la icónica actriz argentina, se titula una serie de 40 breves podcasts en primera persona producidos por Film&Arts y que, a partir del lunes a la hora cero, estarán disponibles cada semana en la web de la señal de cable y en plataformas como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y YouTube.

Con más de 50 películas en su historia, Borges desarrollará recuerdos y emociones vividas junto a famosos directores argentinos y extranjeros, así como sus vínculos con figuras internacionales como Paul Newman, Paul McCartney, Catherine Deneuve y Audrey Hepburn, y la anécdota de la “cesión” de su apellido artístico por parte de Jorge Luis Borges.

Es que a los 14 años, su padre le impidió usar el apellido familiar, Zabala, por cuestiones de prestigio social para actuar en Una cita con la vida, de Hugo del Carril, para la que había sido seleccionada a través de un casting, sin que antes se le hubiera pasado por la mente actuar en el cine. Borges fue para siempre su apellido.

“Antes de la pandemia hice dos películas juntas, ‘La quietud’, de Pablo Trapero, y ‘El cuento de las comadrejas’, de Juan José Campanella, y después me dediqué a una gira con mi show, que tiene poemas y canciones, pero la llegada de la pandemia fue muy dramática. Yo tengo un lugar muy bonito, con sol y mucho verde, pero pienso en las personas que verdaderamente están necesitadas. El padre de un actor amigo murió de tristeza por no poder ver a sus nietos”, reflexionó Graciela, en declaraciones a Télam.

"Cada vez que me ofrecen la posibilidad de escribir un libro siempre digo que no. Me llamó Marcelo Lezama, productor general de Films&Arts en la Argentina, y como a mí me gustaba tanto ese canal me ofreció hacer una película de hora y media con anécdotas de mi vida. Pero después la cosa cambió y se trataba de grabar con un micrófono que ellos me mandaban y enviar eso a un sitio determinado, sobre las historias de cada película; pero después la cosa se iba por otro lado, con personas que yo conocí, historias de vida", agregó la actriz de cine que pese a la cuarentena se encuentra más activa que nunca con sus nuevos proyectos y su programa de radio en Nacional (Una Mujer).

Los 4 primeros episodios ya se encuentran disponibles.