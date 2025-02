Soy Leyenda 2: fecha de estreno y video del tráiler de la película de Will Smith.

Han pasado casi dos décadas desde el estreno de Soy Leyenda en 2007, pero la película protagonizada por Will Smith sigue conquistando a los espectadores. La interpretación de Smith como Robert Neville, un científico que lucha por sobrevivir en un mundo postapocalíptico devastado por un virus, cautivó a audiencias de todo el mundo. Su mezcla de acción, suspense y una narrativa emotiva la han consolidado como un clásico contemporáneo.

El éxito duradero de Soy Leyenda ha generado expectativas sobre una posible secuela, y finalmente, Soy Leyenda 2 es una realidad en desarrollo. Sin embargo, los detalles sobre su producción y lanzamiento aún son escasos. A continuación te contamos qué se sabe sobre su fecha de estreno, sinopsis y tráiler.

Todo lo que se sabe sobre Soy Leyenda 2

Hasta la fecha, Warner Bros. no ha anunciado una fecha oficial de estreno para Soy Leyenda 2. Las huelgas en Hollywood durante 2023 provocaron retrasos significativos en la industria cinematográfica, afectando el progreso de múltiples proyectos, incluida esta secuela.

Soy Leyenda 2 se estrenaría en el 2026.

La primera versión del guion se completó a finales de 2023, pero en junio de 2024, Michael B. Jordan, quien se une al elenco y a la producción de la película, reveló que el libreto aún no estaba finalizado y que no había una fecha programada para el inicio del rodaje. Dado este panorama, es probable que Soy Leyenda 2 no llegue a los cines antes de 2026.

Will Smith retomará su icónico papel de Robert Neville, aunque se desconoce si otros personajes de la primera entrega, como Anna (interpretada por Alice Braga) y Ethan (Charlie Tahan), regresarán en esta secuela.

En cuanto a la dirección, Francis Lawrence, quien estuvo al frente de la primera película, no regresará para esta secuela debido a su compromiso con Constantine 2. Según se rumorea, Steven Caple Jr., conocido por dirigir Creed 2 y Transformers: El despertar de las bestias, asumiría la dirección de Soy Leyenda 2.

El rodaje de Soy Leyenda 2 aún no ha comenzado, consecuentemente, no se dispone de imágenes oficiales ni de un tráiler de la película. Al mismo tiempo, la sinopsis oficial continúa siendo un misterio.

¿Dónde se puede ver Soy Leyenda?

Soy leyenda se encuentra disponible para ver en el catálogo de Max. Para comenzar a ver la aclamada película es necesario crear una cuenta y pagar una suscripción al servicio. A continuación te contamos cómo hacerlo: