¿Habrá "El Conjuro 5"? Qué pistas dio el final de los créditos de "Últimos ritos", la película de terror

Ed y Lorraine Warren, protagonistas de la saga "El Conjuro".

La película, El Conjuro 4: últimos ritos, entrega un gran cierre de la saga, pero también deja dudas sobre si habrá algún tipo de continuación. Entre las escenas poscréditos y especulaciones de la fanaticada, "El Conjuro" podría volver.

Al finalizar los créditos, El Conjuro 4: últimos ritos ofrece una escena poscréditos: momentos de recuerdos reales (películas familiares, imágenes hogareñas y fotografías) relacionadas con la familia Warren. Este homenaje en imágenes hace latir el corazón de la saga, subrayando que, a pesar del dramatismo ficticio, todo está anclado en una historia real.

Sin embargo, la película sorprende con otra escena poscréditos que podría dar pistas de continuidad. La escena final presenta un momento cargado de simbolismo: se muestra al verdadero Ed Warren delante del espejo, conocido como el espejo conjurador, el mismo artefacto que fue central durante la película y cuyo poder sobrenatural marca el desenlace del último caso de los Warren. En la escena se indica que este espejo aún forma parte del museo oculto de la pareja, lo cual refuerza su papel como contenedor de maldad encarnada, al estilo de Annabelle. La pieza entonces tiene un peso emblemático: se convierte no solo en el objeto que cierra esta historia, sino también en el origen simbólico del nombre de toda la saga.

Algo que podría ser extraño y perturbador, pero importante para una continuidad, es que el espejo conjurador está ligado al nacimiento de Judy, la hija de Ed y Lorraine, y también a un intento de posesión hacia ella, al final de la película. Lo que permite pensar en una especie de objeto de seguimiento para la historia. Una temática que se podría explorar.





"El Conjuro 4: últimos ritos" (2025).

¿Habrá película de "El Conjuro 5"?

El Conjuro 4: últimos ritos ha sido anunciada como el cierre de la “fase 1” del universo de El Conjuro. Richard Brener, presidente y director creativo de New Line, productora de la película, confirmó que será el punto final de esta primera etapa; aunque no descartó una "fase 2" para el futuro, sin dar detalles concretos. Michael Chaves, director de esta cuarta entrega, dijo que fue importante cerrar la saga durante su apogeo, para evitar el desgaste natural de una franquicia interminable.

Asimismo, el propio Patrick Wilson, actor que interpreta a Ed Warren, expresó que consideran este final como el cierre más adecuado de este capítulo narrativo, que según dijo: es el fin del recorrido por ahora. Aun así, reconoció que su experiencia como actores no implica saber cuáles son los planes futuros, ya que mucho depende de los productores y los guionistas.

Por lo tanto, aunque El Conjuro 4 marca un final significativo para los personajes y para la historia tal como la conocemos, el universo podría retomarse en otra forma más adelante. De momento, la pregunta sobre El Conjuro 5 queda abierta, en espera de que los estudios activen oficialmente una nueva fase, con nuevos protagonistas, líneas argumentales o quizás una continuidad inesperada.