Final explicado de "Depredador: tierras salvajes", la película de gran éxito

La saga del cazador alienígena vuelve con un giro radical: esta vez la historia se sitúa en el lejano mundo de los propios “depredadores”. La película Depredador: tierras salvajes arranca con Yautja Dek, un joven guerrero marginado por su clan, quien posee una estatura menor de lo habitual y es considerado un “débil”. Su padre, el líder del clan Njohrr, lo destierra a una misión suicida: viajar al planeta Genna para cazar al mítico “Kalisk”, una bestia tan temida que nadie ha regresado de su cacería.
En ese mundo inhóspito, Dek se estrella y debe sobrevivir entre flora y fauna mortales. Allí encuentra a Thia, una androide sintética de la corporación Weyland‑Yutani gravemente dañada (le faltan las piernas) que se alía con él para sobrevivir y cumplir ciertas misiones. Juntos, más un extraño aliado llamado Bud (criatura local), emprenden una cacería que se transforma, poco a poco, en algo más que prueba de valor: en una reflexión sobre pertenencia, honor y qué significa realmente “ser cazador”.
Final y explicación de "Depredador: tierras salvajes"
En el tramo final, tras intensas batallas contra criaturas, sintéticos de Weyland-Yutani y la propia naturaleza del planeta Genna, Dek regresa a su mundo natal con Thia y Bud. Lleva consigo el cráneo de Tessa (otra sintética antagonista) como trofeo, mientras exige a su padre Njohrr que lo acepte en el clan. Cuando su padre se niega, Dek lo desafía, lo derrota y Bud le arranca la cabeza a Njohrr, simbolizando el fin de la vieja jerarquía. Pero el cierre va aún más lejos: aparece en el horizonte una inmensa nave. Thia pregunta si son aliados de Dek; él responde lacónico: “Mi madre”. La escena final deja claro que la historia sigue, que “la madre” de Dek puede ser un adversario aún mayor.
Datos sobre el final de "Depredador: tierras salvajes"
- Dek no cazó al Kalisk como trofeo tradicional, sino que cambió la meta: vengar a su hermano Kwei (muerto por Njohrr) y redefinir su propio clan.
- Bud, que al principio parece un ser inocente, resulta ser la cría del Kalisk, lo que invierte la dinámica cazador-presa establecida hasta ahora.
- La inclusión de Weyland-Yutani conecta la saga de los Depredadores con la de Alien, indicando que ambas franquicias comparten universo.
- El final deja abierto un enfrentamiento futuro con la madre de Dek, lo que plantea un cambio generacional y mayor escala narrativa para la saga.