Final explicado de "Depredador: tierras salvajes", la película de gran éxito

"Depredador: tierras salvajes" (2025).

La saga del cazador alienígena vuelve con un giro radical: esta vez la historia se sitúa en el lejano mundo de los propios “depredadores”. La película Depredador: tierras salvajes arranca con Yautja Dek, un joven guerrero marginado por su clan, quien posee una estatura menor de lo habitual y es considerado un “débil”. Su padre, el líder del clan Njohrr, lo destierra a una misión suicida: viajar al planeta Genna para cazar al mítico “Kalisk”, una bestia tan temida que nadie ha regresado de su cacería.

En ese mundo inhóspito, Dek se estrella y debe sobrevivir entre flora y fauna mortales. Allí encuentra a Thia, una androide sintética de la corporación Weyland‑Yutani gravemente dañada (le faltan las piernas) que se alía con él para sobrevivir y cumplir ciertas misiones. Juntos, más un extraño aliado llamado Bud (criatura local), emprenden una cacería que se transforma, poco a poco, en algo más que prueba de valor: en una reflexión sobre pertenencia, honor y qué significa realmente “ser cazador”.

Final y explicación de "Depredador: tierras salvajes"

En el tramo final, tras intensas batallas contra criaturas, sintéticos de Weyland-Yutani y la propia naturaleza del planeta Genna, Dek regresa a su mundo natal con Thia y Bud. Lleva consigo el cráneo de Tessa (otra sintética antagonista) como trofeo, mientras exige a su padre Njohrr que lo acepte en el clan. Cuando su padre se niega, Dek lo desafía, lo derrota y Bud le arranca la cabeza a Njohrr, simbolizando el fin de la vieja jerarquía. Pero el cierre va aún más lejos: aparece en el horizonte una inmensa nave. Thia pregunta si son aliados de Dek; él responde lacónico: “Mi madre”. La escena final deja claro que la historia sigue, que “la madre” de Dek puede ser un adversario aún mayor.

Depredador en su regreso a los cines.

Datos sobre el final de "Depredador: tierras salvajes"