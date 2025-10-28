De qué murió Chadwick Boseman, el actor de "Pantera Negra"

Chadwick Boseman.

Chadwick Boseman fue mucho más que el protagonista de Pantera Negra. Actor, guionista y productor, su nombre quedó grabado en la historia de Hollywood como un símbolo de talento, dignidad y representación. Nacido en Carolina del Sur en 1976, Boseman se convirtió en una figura clave del cine contemporáneo por dar vida a personajes que marcaron la cultura afroamericana. Su carrera alcanzó el reconocimiento mundial gracias al universo cinematográfico de Marvel, pero su legado va mucho más allá de la máscara del rey T’Challa.

Chadwick Boseman como Pantera Negra.

Boseman murió el 28 de agosto de 2020, a los 43 años, a causa de un cáncer de colon en estadio IV que le había sido diagnosticado en 2016. La noticia sacudió al mundo entero, sobre todo porque el actor había mantenido en secreto su enfermedad mientras continuaba trabajando en varios proyectos. Su fallecimiento fue un golpe de realidad sobre el impacto del cáncer colorrectal, una enfermedad que afecta cada vez a personas más jóvenes y que muchas veces se detecta tarde por falta de controles médicos o tabúes alrededor de los síntomas.

El caso de Boseman puso sobre la mesa un debate urgente en la sociedad: la necesidad de hablar abiertamente sobre la salud intestinal y los chequeos preventivos. Su historia también reflejó la fortaleza de quien, en medio del dolor, eligió seguir creando arte. Durante los años de tratamiento, Boseman filmó películas exigentes, visitó hospitales de niños con cáncer y se mantuvo activo sin revelar lo que atravesaba. Su ejemplo se transformó en una lección sobre resiliencia y compromiso con el oficio.

Trayectoria de Chadwick Boseman

Antes de ser T’Challa, Boseman ya había interpretado a grandes figuras históricas. En 42 (2013) encarnó a Jackie Robinson, el primer beisbolista negro de las Grandes Ligas; en Get on Up (2014) dio vida al legendario James Brown; y en Marshall (2017) interpretó al abogado Thurgood Marshall, el primer juez afroamericano de la Corte Suprema de Estados Unidos. Su versatilidad lo convirtió en un actor respetado tanto por la crítica como por el público.

Tras su muerte, recibió un Globo de Oro póstumo por La madre del blues (2020) y fue nominado al Óscar. Chadwick Boseman dejó un legado que trasciende la pantalla: el de un artista que luchó en silencio y cambió para siempre la forma en que el cine celebra a sus héroes.