El emotivo homenaje de Fito Páez a Milanés en medio de su show

El reconocido músico argentino le cantó a Pablo Milanés en uno de sus shows en Montevideo.

En la primera de las dos funciones en Montevideo del tour mundial por los 30 años de la publicación del álbum "El amor después del amor", Fito Páez homenajeó al músico y compositor cubano Pablo Milanés, fallecido el martes pasado a los 79 años en la ciudad de Madrid.

"¡Chau Pablo! Te voy a extrañar tamaño universo. Pero te vamos a cantar en todas las ciudades del mundo todos los días. Aquí Montevideo no deja de llorarte y de emocionarse con tu 'Para vivir'", expresó Páez. "¡Dios, cuánto te amo!, escribió el artista rosarino en sus redes sociales acompañando una imagen que lo muestra tocando el piano con el rostro enorme de Milanés reflejado en una pantalla al fondo.

Días atrás, Fito tomó parte en la capital española de la capilla ardiente que despidió al autor de emblemáticas canciones como "Yo pisaré las calles nuevamente", "Años", "Comienzo y final de una verde mañana", "Yo no te pido", "La vida no vale nada", "Yolanda", "El breve espacio en que no estás" y "Pobre del cantor", entre muchas más.

La muerte de Pablo Milanés

El cantante y compositor cubano Pablo Milanés, uno de los más destacados exponentes de la Nueva Trova Cubana junto a Silvio Rodríguez, falleció a los 79 años en Madrid, España. El artista que había sido trasplantado de un riñón en 2014, sufría una inflamación en la vesícula biliar y una infección en el riñón.

"Con gran dolor y tristeza, lamentamos informar que el maestro Pablo Milanés ha fallecido esta madrugada del 22 de noviembre en Madrid. Agradecemos profundamente todas las muestras de cariño y apoyo, a toda su familia y amigos, en estos momentos tan difíciles. Que descanse en el amor y en la paz que siempre ha transmitido. Permanecerá eternamente en nuestra memoria", indica un comunicado difundido por la oficina artística del músico en Facebook.

El compositor y guitarrista dio su último concierto el 21 de junio pasado en La Habana, donde actuó para miles de personas en un estadio deportivo. "A pesar de mis 27 operaciones, salir a cantar es mi vida, es lo que me da emoción. Me da ganas de vivir contemplar la magia que se vive cuando empiezo a cantar y eso es inenarrable", declaró en una entrevista con Télam realizada en febrero del 2019.

Fue un artista reconocido y admirado a nivel mundial, se presentó durante décadas en distintos escenarios de América Latina y mantuvo un eterno idilio con el público argentino.

Milanés se encontraba hospitalizado en Madrid debido a "los efectos de una serie de infecciones recurrentes que en los últimos tres meses han venido afectando a su estado de salud", según un comunicado. "Esta situación clínica -indicaba la nota- es secundaria a una enfermedad oncohematológica que sufre desde hace varios años y que le exigió instalarse en Madrid a finales de 2017 para recibir tratamiento". Por estos motivos, "fueron cancelados los conciertos de Milanés previstos para las próximas semanas, y suspender toda su actividad artística mientras dure esta circunstancia", señalaba el texto