El bebé de la tapa de "Nevermind" demandó a Nirvana por pornografía infantil

A 30 años del lanzamiento del disco, Spencer Elden denunció a la banda y exige una indemnización por "los daños que ha sufrido" como consecuencia de la tapa.

Una de las portadas más icónicas del rock genera polémica: la banda Nirvana fue denunciada por el bebé que se ve en la tapa del álbum "Nevermind". A 30 años del lanzamiento del disco que contiene hits como Smells like teen spirit y Come as you are, el protagonista de la portada demandó a la banda por pornografía infantil y exige una indemnización por "los daños que ha sufrido".

En la tapa de "Nevermind" se lo ve a Spencer Elden a sus cuatro meses de edad, buceando desnudo en una piscina e intentando agarrar un billete de un dólar.

"Nevermind"- Nirvana (1991)

En los distintos aniversarios del álbum y a distintas edades Elden replicó la reconocida tapa. Pero desde hace tiempo que el joven demuestra su disconformidad con Nirvana porque nunca se comunicaron con él ni lo hicieron partícipe de las ganancias que recibieron gracias al disco.

Además, según dice, sus padres nunca firmaron un documento que autorizara el uso de su imagen en el álbum. Por este motivo, Elden decidió llevar a juicio a la banda alegando explotación sexual y pidiendo una gran recompensa a cambio.

Qué dice la denuncia

"Las imágenes expusieron la parte íntima del cuerpo de Spencer y mostraron lascivamente los genitales de Spencer desde que era un bebé hasta la actualidad", afirman los documentos legales presentados en California. El caso legal también sostiene que Nirvana había prometido cubrir los genitales de Elden con una calcomanía, pero el acuerdo no fue respetado.

Según informó la BBC, la ley de Estados Unidos indica que las fotos no sexualizadas de bebés generalmente no se consideran pornografía infantil. Sin embargo, el abogado de Elden, Robert Y. Lewis, afirma que la inclusión del billete de un dólar hace que el menor parezca "un trabajador sexual".

Por este motivo, Elden sostiene que su "verdadera identidad y nombre legal están para siempre ligados a la explotación sexual comercial que experimentó cuando era menor de edad (a causa de la imagen) que ha sido distribuida y vendida en todo el mundo desde que era un bebé hasta la actualidad".

En cuanto a los daños como consecuencia de la tapa, el joven indica que incluyen "angustia emocional extrema y permanente", así como "interferencia con su desarrollo normal y progreso educativo" y "tratamiento médico y psicológico".

Qué indemnización exige el joven que figura en la tapa de "Nevermind"

Spencer Elden está pidiendo daños y perjuicios de al menos US$150.000 de cada uno de los 15 acusados, que incluyen a los miembros sobrevivientes de la banda Dave Grohl y Krist Novoselic; el administrador de la propiedad de Kurt Cobain; la exesposa de Cobain, Courtney Love; y el fotógrafo Kirk Weddle.