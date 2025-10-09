Elenco de "Nadie quiere esto", de Netflix.

Desde su estreno en Netflix en septiembre de 2024, Nadie quiere esto se posicionó como una de las comedias románticas más comentadas. Creada por Erin Foster, la serie plantea una historia poco convencional: Joanne, una presentadora de pódcast agnóstica, conoce en una fiesta al rabino Noah, recién separado, con quien entabla una relación que pondrá a prueba no solo sus creencias personales sino las expectativas de sus familias y amigos.

La trama explora conflictos reales: las tensiones culturales y religiosas, la presión de los entornos familiares: la familia de Noah espera que su pareja siga las tradiciones judías, mientras que Joanne navega su independencia y escepticismo, los dilemas de pareja en adultos que ya no parten de cero, y lo que implica enamorarse cuando no todo el mundo aprueba esa decisión.

La serie figuró durante semanas en los rankings globales de Netflix y se elogió la química entre los protagonistas, así que la plataforma confirmó que la serie regresará con su segunda temporada el 23 de octubre de 2025.

Elenco: quiénes regresan a "Nadie quiere esto" temporada 2

Como parte del reparto principal, que ya fueron presentados en la primera temporada y son parte fundamental de la trama, vuelven:

Kristen Bell como Joanne.

Adam Brody como Noah.

También retornan Justine Lupe (Morgan), Timothy Simons (Sasha), Jackie Tohn (Esther), Stephanie Faracy (Lynn), Michael Hitchcock (Henry), Tovah Feldshuh (Bina Roklov), Paul Ben-Victor (Ilan Roklov), Emily Arlook (Rebecca), y Sherry Cola (Ashley).

Entre las novedades para la segunda temporada, hay una lista de actrices y actores que se unen al elenco, con quienes la producción buscan ampliar el universo de la serie. Además de algunos rostros que tendrán pequeños roles para hacer crecer la serie:

Leighton Meester interpretará a Abby, una enemiga de la infancia de Joanne, ahora convertida en influencer y madre.

Leighton Meester, como Abby.

Miles Fowler se suma como Lenny, compañero de equipo de Noah en los “Matzah Ballers”, quien será presentado a Morgan.

Miles Fowler, como Lenni.

Alex Karpovsky interpretará a “Big Noah”, otro rabino seguro de sí mismo en la sinagoga de Noah.

Alex Karpovski

Arian Moayed como el Dr. Andy, un terapeuta que podría implicarse emocionalmente con Morgan.

Arian Moayed, como Dr. Andy.

También se suman Seth Rogen y Kate Berlant como estrellas invitadas en algunos episodios.

Seth Rogen y Kate Berlant en la serie "Nadie quiere esto".

Nadie quiere esto se prepara para profundizar la chispa inicial del amor, los desafíos cotidianos, los valores encontrados y las nuevas relaciones que surgen en el camino. La segunda temporada se perfila con más personajes, más tensión emocional y con la promesa de seguir ofreciendo una mirada honesta y divertida de las difíciles decisiones de la vida.