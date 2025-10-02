"Monstruo: la historia de Ed Gein" (2025)

Netflix estrena la nueva serie Monstruo: la historia de Ed Gein, la tercera entrega de su serie antológica de crimen real, creada por Ryan Murphy e Ian Brennan. Luego del éxito de las temporadas que dramatizaron los casos de Jeffrey Dahmer y los hermanos Menéndez, esta nueva temporada se adentra en la vida perturbadora de Ed Gein, conocido como el “Carnicero de Plainfield”.

La serie retrata a Ed Gein en los años '50, en el aislamiento rural de Wisconsin, donde vivía en una granja deteriorada que escondía horrores inimaginables. Lejos de ser sólo una historia de asesinatos, la propuesta busca llevar al espectador hacia los orígenes de la psicosis, la soledad extrema, la relación enfermiza con su madre, Augusta Gein, y cómo estos elementos fueron configurando su identidad y actos criminales.

Elenco de "Monstruo: la historia de Ed Gein"

Charlie Hunnam encabeza el reparto como Ed Gein.

Charlie Hunnam, como Ed Gein

Laurie Metcalf actúa como madre de Ed Gein.

Laurie Metcalf, como Augusta Gein

Tom Hollander interpreta a Alfred Hitchcock.

Tom Hollander, como Alfred Hitchcock

Olivia Williams da vida a Alma Reville, esposa de Hitchcock.

Olivia Williams, como Alma Reville

Suzanna Son interpreta a Adeline Watkins, un personaje ficticio que sirve para mostrar otra dimensión de la vida de Gein.

Suzanna Son, como Adeline Watkins

La atmósfera de la serie "Monstruo: la historia de Ed Gein"

La temporada está compuesta por ocho episodios, con guion de Ian Brennan, quien también dirige algunos capítulos, y dirección compartida con Max Winkler. La atmósfera promete ser intensa, oscura e inquietante, al estilo de las mejores entregas del true crime moderno. Además, el relato se expande más allá de la vida personal de Gein: aborda su influencia en la cultura popular. Varias películas icónicas del cine de terror (como Psicosis, La masacre de Texas o El silencio de los inocentes) encuentran en la figura de Gein una fuente de horror primigenia. La serie utiliza no sólo los hechos sino también la reflexión sobre cómo los monstruos reales inspiran monstruos ficticios.

Más allá de lo inquietante que puede ser la serie, Monstruo: la historia de Ed Gein plantea preguntas profundas: ¿qué papel juegan la soledad, la enfermedad mental y los traumas familiares en la gestación de un asesino? ¿Dónde termina el contexto y comienza la responsabilidad individual? La antología apuesta a reconstruir los elementos que hacen tan perturbador y tan inolvidable el caso Gein.

Con esta nueva entrega, Netflix busca reflexionar: el horror real no siempre está en criaturas sobrenaturales, sino en las múltiples capas de lo humano. Ed Gein, sin duda, es un ejemplo con consecuencias duraderas en la cultura del miedo.