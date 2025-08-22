Reparto de "Merlina", temporada 2: quiénes actúan en la serie de Netflix.

Merlina está de regreso en Netflix con su temporada 2, una de las producciones más vistas en la historia de la plataforma. Esta nueva entrega promete superar lo visto en la primera, no solo con un tono más oscuro y cercano al terror psicológico, sino también con un reparto que combina figuras ya conocidas con estrellas internacionales que se suman al universo de los Addams.

En esta segunda temporada, Merlina regresa a la Academia Nunca Más, donde enfrentará nuevos desafíos académicos, rivalidades más intensas y un misterio sobrenatural que amenaza con arrastrarla hacia un destino aún más sombrío. Al mismo tiempo, la trama explorará los conflictos familiares, con más presencia de Morticia y Pericles, y revelará secretos que pondrán a prueba tanto la inteligencia como la frialdad de la protagonista. Pero uno de los puntos más comentados es, justamente, el reparto de Merlina, temporada 2, que es uno de los más atractivos de Netflix.

Reparto de la temporada 2 de "Merlina"

La temporada 2 de Merlina cuenta con un reparto que se divide entre los actores y actrices que ya conquistaron al público en la primera entrega, y una serie de nuevos personajes que aportaron aire fresco a la trama:

"Merlina" cuenta con un reparto encabezado por Jenna Ortega.

Personajes principales

Jenna Ortega – Wednesday Addams (Merlina)

Emma Myers – Enid Sinclair

Percy Hynes White – Xavier Thorpe

Hunter Doohan – Tyler Galpin

Joy Sunday – Bianca Barclay

Moosa Mostafa – Eugene Ottinger

Georgie Farmer – Ajax Petropolus

Naomi J. Ogawa – Yoko Tanaka

Johnna Dias-Watson – Divina

Calum Ross – Rowan Laslow

Oliver Watson – Kent

Familia Addams

Luis Guzmán – Gomez Addams

Catherine Zeta-Jones – Morticia Addams

Isaac Ordoñez – Pugsley Addams (Pericles)

Fred Armisen – Tío Fester

Lucius Hoyos – Gomez joven

Nuevos personajes

Lady Gaga – Rosaline Rotwood

Steve Buscemi

Billie Piper

Christopher Lloyd (quien interpretó al Tío Lucas en las películas de los 90)

Joanna Lumley

Frances O’Connor

Haley Joel Osment

Heather Matarazzo

Joonas Suotamo

Thandiwe Newton

Owen Painter

Evie Templeton

¿Cuándo se estrena la parte 2 de la temporada 2 de "Merlina" en Netflix?

La parte 2 de la temporada 2 de Merlina llegará a Netflix el 3 de septiembre. La primera parte se puede disfrutar desde el 6 de agosto en la plataforma, mientras que los nuevos y escalofriantes episodios, que darán el cierre a la temporada, llegarán a principio del mes entrante. Falta muy poco para conocer cómo termina esta segunda entrega de la historia que atrapó a millones con su oscuridad y humor.