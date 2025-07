Reparto de Alice in Borderland: quiénes actúan en la serie de Netflix.

Desde su estreno en 2020, Alice in Borderland, la serie japonesa basada en el manga de Haro Aso, se consolidó como una de las producciones más populares de Netflix. Esta adaptación live action, que mezcla ciencia ficción, suspenso y acción, atrapó a millones de espectadores con su propuesta visual impactante y una trama llena de giros y tensión. El éxito fue tal que, tras dos temporadas cargadas de adrenalina, la plataforma confirmó una tercera entrega para septiembre de 2025.

El interés por la serie no solo se mantiene por su historia, sino también por su reparto. Por eso, muchos fanáticos buscan conocer quiénes actúan en Alice in Borderland. A continuación, te contamos qué actores dan vida a los personajes principales de esta producción que no deja de sorprender. Además, repasamos qué se sabe sobre la nueva temporada, su dirección y la posible incorporación de nuevas figuras al reparto.

Reparto de "Alice in Borderland": quiénes actúan en la serie

"Alice in Borderland" es una de las series más exitosas de Netflix, por lo que la plataforma confirmó su tercera temporada.

Kento Yamazaki como Ryohei Arisu : El protagonista de la serie. Un joven inteligente pero desmotivado que se ve arrastrado a un mundo alternativo donde debe superar peligrosos juegos para sobrevivir.

: El protagonista de la serie. Un joven inteligente pero desmotivado que se ve arrastrado a un mundo alternativo donde debe superar peligrosos juegos para sobrevivir. Tao Tsuchiya como Yuzuha Usagi : Una montañista experta que se convierte en aliada de Arisu. Juntos forman el dúo central de la historia, y están confirmados para regresar en la temporada 3.

: Una montañista experta que se convierte en aliada de Arisu. Juntos forman el dúo central de la historia, y están confirmados para regresar en la temporada 3. Nijiro Murakami como Chishiya : Un personaje enigmático y calculador que destaca por su inteligencia y estrategia. Tuvo un rol central en la segunda temporada.

: Un personaje enigmático y calculador que destaca por su inteligencia y estrategia. Tuvo un rol central en la segunda temporada. Aya Asahina como Kuina : Una competidora fuerte, leal y valiente. Su historia personal fue explorada con más profundidad en la segunda entrega.

: Una competidora fuerte, leal y valiente. Su historia personal fue explorada con más profundidad en la segunda entrega. Dori Sakurada como Niragi : Un antagonista violento e impredecible que representa una amenaza constante.

: Un antagonista violento e impredecible que representa una amenaza constante. Yutaro Watanabe como Tatta : Un personaje clave que acompaña a Arisu en varios momentos decisivos.

: Un personaje clave que acompaña a Arisu en varios momentos decisivos. Sho Aoyagi como Aguni y Nobuaki Kaneko como Hatter: Figuras destacadas de la primera temporada, con posibles reapariciones en el futuro.

¿Qué se sabe de la temporada 3 de "Alice in Borderland"?

Aunque la segunda temporada cerró el arco argumental del manga original, Netflix decidió seguir adelante con la historia. La temporada 3, que llegará en septiembre de 2025, podría basarse en Alice in Borderland Retry, una secuela breve del manga también centrada en Arisu. El director Shinsuke Sato volverá a estar a cargo de los episodios, lo que garantiza una continuidad visual y narrativa respecto a las temporadas anteriores.

Sato también podría encargarse del guion, como ya lo hizo en las entregas anteriores, junto a Yasuko Kuramitsu, su colaboradora habitual. Además, desde Netflix prometen “más juegos, más jugadores y un enemigo aún desconocido”. El cierre de la segunda temporada, con la aparición de la carta del Joker, sugiere que todavía hay mucho por descubrir en este universo distópico.