Qué fue de la vida de Samuel Bateman, el "Falso profeta" que inspiró la serie de Netflix

Samuel Bateman. (Crédito de foto: Netflix)

La serie documental Confía en mí: el falso profeta pone el foco en uno de los casos más impactantes de manipulación religiosa en Estados Unidos. A lo largo de sus episodios, el relato sigue a investigadores y especialistas que logran infiltrarse en una comunidad cerrada para exponer desde adentro el funcionamiento de una secta liderada por un supuesto enviado divino. Con imágenes registradas en secreto, testimonios de sobrevivientes y material judicial, la serie muestra cómo la fe fue utilizada como herramienta de control, sometiendo a decenas de personas a reglas extremas y a un sistema de abuso sostenido durante años.

¿Qué pasó con Samuel Bateman?

El eje de la historia es Samuel Bateman, quien emergió como líder tras la caída de otras figuras dentro del fundamentalismo mormón como Warren Jeffs, quien fue condenado en 2011 por agresiones sexuales a menores. Entre 2019 y 2022, Bateman consolidó su poder dentro de una división de la Iglesia fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, donde se proclamó profeta y exigió obediencia absoluta. Según determinó la investigación, utilizó su posición para imponer matrimonios forzados y someter a mujeres y niñas a abusos sexuales, bajo la idea de cumplir un supuesto mandato divino.

Actualmente, Bateman se encuentra en prisión y cumple una condena de 50 años en Estados Unidos. Fue detenido en 2022 y posteriormente se declaró culpable de cargos federales, entre ellos conspiración para trasladar menores con fines sexuales. La Justicia consideró probado que lideró una estructura organizada destinada a captar, trasladar y explotar a menores de edad. El fallo también destacó que el acusado intentó continuar con su accionar incluso después de ser arrestado, al planificar el secuestro de niñas que estaban bajo custodia estatal.

La causa judicial no solo apuntó a Bateman, sino también a parte de su entorno. Varios de sus seguidores fueron imputados y condenados por colaborar con el esquema de abusos. Las autoridades lograron reconstruir el circuito mediante el cual las víctimas eran trasladadas entre distintos estados para evitar controles y sostener el funcionamiento del grupo.

Samuel Bateman fue arrestado en 2022. (Crédito de foto: Gobierno de Estados Unidos)

Short Creek: la comunidad donde Samuel Bateman operaba

Los hechos ocurrieron principalmente en la comunidad conocida como Short Creek, ubicada entre Arizona y Utah, un enclave históricamente vinculado a grupos fundamentalistas. Allí operaba esta rama disidente de la iglesia, donde la figura del líder religioso era incuestionable. En ese contexto, muchas mujeres crecían en entornos cerrados, con escaso acceso al mundo exterior y bajo una fuerte presión espiritual que condicionaba cada aspecto de sus vidas.

El caso de Bateman expone con crudeza cómo los contextos de aislamiento y control pueden derivar en abusos sistemáticos. La serie de Netflix reconstruye los hechos y funciona como advertencia sobre los peligros de las sectas y del uso distorsionado de la religión como herramienta de poder.