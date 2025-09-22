Soltera codiciada es una excelente opción para quienes buscan una comedia romántica fresca y descomplicada.

Netflix estrenó la comedia romántica de humor sátiro, profundidad y autoaceptación más arriesgada de su catálogo: Soltera codiciada. La película chilena, dirigida por María José Pozo, sigue la historia de una joven llamada Mariana, interpretada por la actriz Ximena Rivas, quien se enfrenta a la presión social de encontrar pareja a sus 30 años.

A través de situaciones cómicas, pero también de momentos de reflexión, el film explora la vida de una mujer que decide vivir su soltería a su propio ritmo, desafiando las expectativas de una sociedad que idealiza el amor y el matrimonio.

"La película nace de la reflexión sobre las presiones que las mujeres sienten a cierta edad para estar acompañadas, casadas, con hijos, como si eso definiera el éxito o la plenitud de una vida. Lo que quiero es cuestionar esas expectativas y mostrar que la soltería puede ser una etapa tan válida y enriquecedora como cualquier otra", señaló la directora en una entrevista con el periódico El Mercurio.

De guion ligero, Soltera codiciada no pierde profundidad al tratar temas como la independencia, las relaciones personales y la autoaceptación, por lo que no sólo se configura con un relato sobre encontrar pareja, sino también sobre hallar el equilibrio entre la vida personal y las expectativas ajenas. Además, la película tiene una dosis justa de humor y situaciones absurdas que le dan un toque distintivo, sin dejar de lado los clichés propios de las historias románticas.

En su apartado de críticas, el periódico The New York Times señaló: "A pesar de su fórmula predecible, Soltera codiciada ofrece una mirada refrescante sobre la soltería femenina, haciendo reír a su audiencia mientras ofrece una reflexión ligera sobre las expectativas sociales. La película no solo es un retrato cómico, sino una invitación a aceptar nuestras propias decisiones y a cuestionar lo que se espera de nosotras como mujeres".

Con personajes entrañables y una narrativa que mantiene el interés del espectador, Soltera codiciada es una excelente opción para quienes buscan una comedia romántica fresca y descomplicada, perfecta para una tarde de maratón.

