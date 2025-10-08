Netflix estrenó el culebrón turco que combina glamour, pasión y rivalidades

El contexto cultural de la película aporta el choque entre el mundo occidental y las tradicionales del Medio Oriente, recurso que embellece los escenarios.

Netflix sumó su catálogo el culebrón turco que combina glamour, pasión y rivalidades: "Y ella dijo quizás". Protagonizada por Beritan Balcı, Sinan Güleç y Serkan Çayoğlu, la comedia romántica dirigida por Buket Alakus y Ngo The Chau sigue la historia de Mavi, una mujer criada en Alemania que descubre ser parte de una dinastía turca extremadamente rica y de gran poder.

"Esta comedia romántica tiene suficientes escenarios y personajes atractivos para mantener la atención del espectador”, destacó la crítica de cine Jennifer Green en Common Sense Media.

¿De qué se trata Y ella dijo quizás?

La trama de "Y ella dijo quizás" inicia con un viaje a Estambul que realiza Mavi con su pareja Can, un abogado con quien planea casarse. Lo que parecía ser una aventura sin mayores expectativas, cambia abruptamente luego de que la joven descubre su verdadero linaje y como su madre y padre habían ocultado sus raíces turcas.

Ya en la ciudad apostada sobre el Mar de Mármara, su abuela matriarca Yadigar la recluta para incorporarla al negocio familiar, pero ese proceso pone a prueba su relación amorosa, lo que obliga a la protagonista a decidir si permanecer junto a su prometido o asume su rol dentro del legado heredado.

El contexto cultural de la película aporta el choque entre el mundo occidental en el que creció Mavi y las expectativas tradicionales del Medio Oriente, recurso que embellece los escenarios donde se desarrolla el filme.

“Si tienes hambre de una película sólida en idioma extranjero o un título de comedia romántica, entonces la dulce y satisfactoria delicia germano-turca que es Y ella dijo quizás debería satisfacer tu antojo”, subrayó Maddy Casale en Rotten Tomatoes.

