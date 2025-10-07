De qué trata "Steve", la película de Cillian Murphy en Netflix que es sensación para ver esta semana de octubre 2025

Póster de "Steve", disponible en Netflix.

Steve, la nueva película de Netflix que protagoniza Cillian Murphy es un drama basado en la novela breve Shy de Max Porter, publicada en 2023. La historia se centra en un día muy intenso en la vida de Steve, el director de un reformatorio en Inglaterra, para chicos con problemas de conducta o sociales en los años ’90. Steve debe afrontar varias crisis: la posibilidad de que cierren la institución, presiones institucionales, el comportamiento difícil de los estudiantes, y también lidiar con sus propias tensiones internas y su salud mental.

Otra línea importante de la película es la del estudiante “Shy”, que vive atrapado entre su pasado traumático / problemático y lo que podría llegar a ser su futuro, con impulsos de violencia y autodestrucción, pero también buscando sentido. Una diferencia respecto a la novela: Shy está narrada desde la perspectiva del estudiante (Shy), mientras que la película hace un cambio de enfoque para mostrar más lo que vive Steve, el director, desde su punto de vista.

Equipo principal de "Steve"

Cillian Murphy como Steve (el director) y también productor de la película.

como Steve (el director) y también productor de la película. Jay Lycurgo interpreta a Shy.

interpreta a Shy. Tracey Ullman , Emily Watson , Simbiatu Ajikawo y otros.

, , y otros. La dirección estuvo a cargo de Tim Mielants.

El guion fue adaptado por Max Porter, autor de la novela original.

La música de Ben Salisbury y Geoff Barrow.

Equipo de "Steve" en escena.

La trayectoria de Cillian Murphy

Cillian Murphy nació en Cork, Irlanda, en 1976. Comenzó actuando en teatro, luego incursionó en cine y con el tiempo se volvió uno de los actores más reconocidos del cine británico / anglosajón. Se hizo famoso en papeles de cine independiente, pero logró también actuar en grandes producciones. Por ejemplo su papel en 28 Days Later… (2002) lo puso en el mapa. Ha colaborado varias veces con Christopher Nolan (por ejemplo en Batman inicia, en la trilogía de El caballero de la noche, Inception, Dunkirk, y más recientemente en Oppenheimer, lo que le dio exposición global, reconocimiento crítico, premios.

También es conocido por su participación en Peaky Blinders, una serie británica muy influyente, donde hizo de Tommy Shelby, personaje complejo, carismático, moralmente ambiguo. Esa serie fortaleció su perfil como actor que no se conforma con lo fácil, que puede hacer personajes oscuros, profundos, con contradicciones.

Cillian Murphy, ganador de diversos premios por su trabajo en el cine.

Premios destacados de Cilian Murphy