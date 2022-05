Netflix cancela decenas de series y películas en junio de 2022: cuáles son

Se filtraron cuáles son las series y películas que Netflix elimina de su catálogo de streaming en junio de 2022. La lista de títulos que ya no se podrán ver en la plataforma.

Una vez más, los usuarios de Netflix recibieron una pésima noticia. De cara al mes de junio de 2022, la famosa plataforma de streaming cancelará decenas de series y películas. Y en las últimas horas, se filtraron los títulos que las autoridades retirarán del catálogo.

El famoso youtuber "El Pana del Cine", especialista en el mundo del espectáculo, dio a conocer cuáles son las producciones que ya no se podrán ver en la plataforma. Entre ellas, se destacan aclamadas películas como "Hombres de Negro 1", "Hombres de Negro 2", "Jumanji: Welcome to the Jungle", "Super Cool" y "Capitán Phillips", entre otras.

Netflix tiene previsto cancelar varias series y películas en junio de 2022.

A diferencia de los estrenos, en Netflix no suelen informar de manera pública qué títulos cancela. ¿A qué se debe el motivo? Desde hace un tiempo, la empresa comenzó a realizar producciones propias de series y películas, y de dejar de adquirir los derechos de otros contenidos que no le pertenecen. Al analizar las cuentas, llegaron a la conclusión de que les resulta más barato producir contenido 100% nuevo y original, y que el rédito es mayor.

Aumento en los precios de Netflix: cuáles son los nuevos valores

Plan Básico de 1 pantalla: aumenta un 14%. Cuesta $429.

aumenta un 14%. Cuesta Plan Estándar de 2 pantallas y HD: aumenta un 25%. Cuesta $799 .

aumenta un 25%. Cuesta . Plan Premium de 4 pantallas y UHD (Ultra HD): aumenta un 27%. Cuesta $1.199.

Las series y películas que Netflix retira en junio de 2022

1 DE JUNIO:

Seduciendo a un extraño | Película

Ghost in the Shell | Película

Anaconda 2 | Película

Cartas a Julieta | Película

Casadas con la medicina | Reality show

Material | Película

Corazón de caballero | Película

El Rey del Rock & Roll | Documental

Elysium | Película

Jerusalema | Película

Hombres de Negro 1 | Película

Hombres de Negro 2 | Película

Jason y los Argonautas | Película

Jumanji: Welcome to the Jungle | Película

Lens | Película

Madre! | Película

My big big friend | Serie

Michael: Lost & Found | Documental

El Dragón Invensible | Película

El Favorito | Película

El hombre de las Mil Caras | Película

Vecinos en la mira | Película

Máximo Riesgo | Película

March Comes in Like a Lion | Animé

Amigos con derechos | Película

Startup | Serie

Super Cool | Película

The Real Housewives of Atlanta | Serie

Doing Hard Time | Película

2 DE JUNIO:

1898: Los últimos de Filipinas | Película

4 DE JUNIO:

Confesiones de Adolescente | Película

5 DE JUNIO:

La química del amor | Película

Los Hombres Alegres 2 | Película

The Wishing Tree | Película

10 DE JUNIO:

28 Moons | Serie

Magic Phone | Serie

Man to Man | Serie

My Little Baby | Serie

Under the Black Moonlight | Serie

12 DE JUNIO:

Las Olas | Película

13 DE JUNIO:

Cuarta República | Película

15 DE JUNIO: