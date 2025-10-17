¿La serie turca "Old Money" (Amor y Riqueza) tendrá temporada 2 en Netflix? Esto se sabe

"Old Money", disponible en Netflix.

Old Money es una nueva serie turca de drama romántico que Netflix estrenó globalmente el 10 de octubre de 2025. Con una temporada inicial de ocho episodios, cada uno con una duración de entre 36 y 50 minutos, la propuesta combina intriga, pasión y tensiones sociales, bajo el trasfondo del contraste entre el viejo dinero heredado y el nuevo construido.

El reparto incluye nombres destacados de la televisión turca como Aslı Enver (Nihal), Engin Akyürek (Osman) y Serkan Altunorak, entre otros. La serie fue creada y escrita por Meriç Acemi, dirigida por Uluç Bayraktar, y producida por la compañía TIMS & B Productions, bajo la supervisión ejecutiva de Timur Savcı y Burak Sağyaşar.

Cómo avanza la historia de "Old Money"

Nihal Baydemir regresa desde Francia llena de determinación: ayudar a rescatar la situación financiera de su padre, a través de un trabajo por encargo de diseño para un yate de la influyente familia Bulut. Su vida, que hasta ahora es cómoda y estructurada se sacude cuando aparece Osman Bulut, un hombre que amasó su fortuna con esfuerzo propio. El choque entre ambos no solo tiene que ver con diferencias personales y sentimentales, sino con mundos sociales opuestos: la tradición y el linaje versus la ambición del nuevo dinero. A lo largo de los episodios emergen alianzas, engaños, tensiones familiares y emocionales, hasta llegar al final de temporada que deja varios hilos abiertos. En el desenlace, Nihal decide marcharse a Europa tras una cadena de malentendidos y conflictos con Osman, quien intenta alcanzarla, pero no lo logra.

La relación de Nihal con su padre Sulhi tiene tensiones sin resolver, especialmente respecto a las decisiones financieras y emocionales. Además, quedan líneas secundarias sin cerrar: secretos de los Bulut, las motivaciones de Osman más allá de la casa, la historia personal de Mahir, y los sentimientos de Engin.

Protagonistas de "Old Money".

¿Se prepara la segunda temporada de "Old Money"?

Hasta ahora, Netflix no ha confirmado oficialmente que Old Money vaya a tener una segunda temporada. Sin embargo, varios elementos sugieren que podría suceder: el episodio final deja una narrativa abierta, los personajes clave siguen sin resolver su relación, y el interés del público parece alto, según reportes de medios. Varios periodistas señalan que aunque no hay anuncio oficial, los indicios como el final abierto, el impacto en redes y la alta audiencia apuntan hacia una posible renovación en 2026.