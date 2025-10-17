¿La serie "Reclutas" tendrá temporada 2 en Netflix? Esto se sabe

"Reclutas" (2025), primera temporada.

La primera temporada de Reclutas, que se estrenó el 9 de octubre de 2025 en Netflix, con ocho episodios, sigue a Cameron Cope, un adolescente que sufre bullying en la escuela secundaria. Impulsivamente, decide alistarse en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, sin decirle nada a su madre. En ese mundo extremo del entrenamiento militar, Cameron busca propósito, crea una hermandad inesperada con otros reclutas, pero también enfrenta conflictos internos profundos, entre ellos el contraste entre quién es y quién debe aparentar ser, especialmente respecto a su identidad sexual.

¿"Reclutas" tendrá temporada 2?

Hasta ahora, no está confirmada una segunda temporada de Reclutas. No hay declaraciones oficiales por parte de Netflix o del equipo creativo que aseguren su renovación. En artículos de prensa que se hacen esta pregunta, la respuesta circula por la duda, pues aunque la audiencia parece receptiva, no hay anuncios concretos.

Reclutas hace una adaptación de la vida de Greg Cope White (autor de The Pink Marine) con varias libertades dramáticas. La serie introduce tensiones personales fuertes, como relaciones entre los reclutas, el secreto sobre la identidad sexual de Cameron, y también conflictos con la autoridad militar o las dudas sobre su pertenencia al cuerpo de militares. Estos podrían ser ejes narrativos para expandir la historia hacia más temporadas. Sin embargo, en los materiales públicos (reseñas, sinopsis oficiales), no se ha resaltado un gancho claro que deje un “gran misterio” pendiente como para obligar necesariamente una segunda temporada. Es más bien un drama que explora identidad, trauma, disciplina, secretos; temáticas que se pueden seguir desarrollando si se decide continuar.

"Reclutas", disponible en Netflix.

¿Quién es Greg Cope White?

Greg Cope White es un ex-miembro de la Marina, que cuando se enlistó siendo adolescente ya se autoreconocía como gay, aunque fuera fuertemente sancionado en el ejército de Estados Unidos. Por eso Greg mintió sobre su orientación sexual y ocultó su vida personal para evitar consecuencias. Sirvió durante seis años, hasta alcanzar el rango de sargento. Después se convirtió en escritor de sus memorias: The Pink Marine.

En su libro, Greg narra cómo fue ser un adolescente homosexual durante una infancia llena de mudanzas y con poca estabilidad, algo que no le gustaba. Escribe sobre sus lecciones aprendidas como marino, la disciplina que adquirió y la camaradería con algunas personas dentro del servicio. También se enfoca en los miedos: de ser descubierto, las implicancias legales y sociales que tenía la homosexualidad en esos años '80.

El título The Pink Marine juega con la idea del contraste entre lo que la sociedad espera de un marino (fuerza física, heteronormatividad, todo lo que implique “ser un hombre” bajo estándares militares tradicionales) y cómo alguien que no encaja en esos moldes por su orientación, su apariencia, su origen, y puede igualmente encontrar su lugar, contra prejuicios internos y externos.