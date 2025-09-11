La apuesta de Netflix que se convirtió en una de las películas más vistas del mundo

La Mujer rey se concibe como un drama histórico de acción ambientado en el Reino de Dahomey, una nación africana que existió en el siglo XIX.

Netflix sumó a su nutrido catálogo de series y películas una de las producciones de epopeya histórica en modo de empoderamiento femenino más aclamada de los últimos años: "La Mujer rey".

Protagonizada por Viola Davis, quien interpreta a Nanisca, la cinta estrenada a nivel mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 9 de septiembre de 2022 narra las experiencias y desafíos de una recluta en el marco del esplendor del Reino de Dahomey.

Escrita por Dana Stevens a partir de una historia que ella misma concibió junto a Maria Bello, el elenco lo integran también Sheila Atim, John Boyega, Hero Fiennes‑Tiffin, Jayme Lawson, Adrienne Warren, Masali Baduza y Jordan Bolger.

De qué se trata La Mujer Rey, la película de empoderamiento femenino que llegó a Netflix

La historia se centra en un grupo de guerreras conocidas como las Agojie, una unidad militar compuesta exclusivamente por mujeres, que se encargaba de proteger las fronteras de amenazas externas, especialmente provenientes de Europa.

"Como mujeres, se trata de cómo conectar con nuestro poder, con lo que ya llevamos dentro. Y no solo ver nuestro cuerpo como un adorno, sino como algo que puede funcionar para nosotras", subrayó Davis sobre el film.

Inspirada en hechos reales, "La Mujer rey" combina elementos históricos con dramatización cinematográfica, y pone en primer plano el coraje de mujeres africanas que resistieron la opresión en un contexto hostil.

Dirigida por Gina Prince-Bythewood y producida por Maria Bello, Cathy Schulman, Viola Davis y Julius Tennon, se consagró con 10 galardones, entre los que se destacan Mejor Película por el African-American Film Critics Association (AAFCA) Awards 2023 y Mejor Reparto de los Girls On Film Awards 2023.

Ficha técnica de La Mujer Rey