¿Habrá temporada 2 de "El sinuoso camino del derecho", la serie de Netflix?

"El sinuoso camino del derecho" (temporada 1, 2025)

La serie surcoreana El sinuoso camino del derecho se estrenó en Netflix el 2 de agosto de 2025, tras su emisión en la cadena televisiva JTBC en Corea del Sur. Su primera temporada concluyó el 7 de septiembre de 2025, después de 12 episodios que cautivan a la audiencia internacional.

Esta historia que retrata las relaciones laborales en un mundo rodeado por litigios, la ética penal y las defensas que tienen que ver con el mundo del derecho y el sistema legal, ha sido muy bien recibida por la audiencia. Destaca por su enfoque realista y la complejidad en la construcción de sus personajes.

¿De qué trata la serie "El sinuoso camino del derecho"?

La trama sigue a Kang Hyo-min (interpretada por Jung Chae-yeon), una joven abogada con un sólido sentido de justicia que se une al prestigioso bufete Yullim. Bajo la tutela de Yoon Seok-hoon (Lee Jin-wook), un abogado brillante pero emocionalmente distante, Hyo-min enfrenta desafíos legales y personales que la ayudan a crecer. Cada episodio presenta casos judiciales realistas, narrados con un enfoque ético, lo que se destaca como punto fuerte para la serie.

¿Habrá segunda temporada de "El sinuoso camino del derecho"?

Con una destacada posición en el Top 10 de Netflix en varios países y una audiencia global que ha superado los 3.5 millones de vistas en las primeras semanas desde su estreno, no se ha confirmado oficialmente una segunda temporada. El director, Kim Jae-hong, ha expresado interés en continuar la historia si la respuesta del público es positiva, pero hasta el momento no hay anuncios oficiales al respecto.

Escena de "El sinuoso camino del derecho".

Esta es una historia que ha cautivado a quienes son fanáticos de los dramas legales, que incluye investigación, drama y relaciones en el mundo laboral. Los episodios están disponibles en Netflix, como una excelente opción para ver en maratón, mientras se confirma si habrá una continuación para la historia de los abogados surcoreanos.