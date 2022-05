Fuertes anuncios llegarán a Netflix antes de que termine el año

La brusca caída de suscriptores hizo que Netflix empiece a barajar nuevas alternativas para no seguir cayendo en bolsa. Cuáles son las medidas que la plataforma tomaría.

Netflix planea introducir publicidad en su plataforma antes de finales de este 2022. El servicio de vídeo bajo demanda, que en el primer trimestre de 2022 perdió 200.000 suscriptores y espera perder otros dos millones en el siguiente semestre y cayó en bolsa debido a esta bajada de usuarios, está barajando crear un tipo de suscripción de menor coste a cambio de contener espacios publicitarios.

Según revela New York Times, la compañía está planeando que sea en el trimestre final de 2022 cuando ponga en marcha su plan de incluir publicidad en su contenido, a cambio de tener una suscripción de menor coste. En caso termine confirmándose, significaría un cambio drástico en la estrategia de la plataforma en streaming, sobre la cual siempre han circulado rumores sobre la inclusión de anuncios. Sin embargo, dada la pérdida de usuarios, muchos de los cuales no tienen pensado regresar, la empresa estaría buscando una forma de evitar la pérdida de más suscriptores, así como también el añadido que suponen los ingresos por los spots publicitarios.

"El crecimiento de nuestros ingresos se ha desacelerado considerablemente como muestran nuestros resultados y el pronóstico que tenemos para el futuro próximo", señalaron los ejecutivos de Netflix a los accionistas en un comunicado de prensa. A pesar de las críticas sobre la bajada de calidad de sus producciones (así como también una sobreproducción en un mercado ya de por sí saturado), los ejecutivos culparon al uso de compartido de contraseñas la pérdida de suscriptores.

Los accionistas demandaron a Netflix

"El streaming está ganando a la emisión lineal, tal y como predijimos, y los títulos de Netflix son muy populares en todo el mundo. Sin embargo, nuestra penetración en los hogares, especialmente teniendo en cuenta que una buena parte de ellos comparten cuentas, más el hecho de una alta competencia están creando dificultades para el crecimiento en ingresos", añadieron. "El gran impulso que supuso la pandemia del COVID-19 al streaming ensombreció la situación hace poco. Mientras trabajamos para volver a impulsar el crecimiento de nuestros ingresos, a través de mejoras en nuestro servicio y una monetización más efectivas del uso compartido en varios hogares, mantendremos nuestro margen operativo en alrededor del 20%", continuaron.

Las explicaciones no convencieron a los accionistas, quienes demandaron a Netflix, pues consideran que la compañía no fue transparente en lo relacionado al estado de la plataforma y sus perspectivas de futuro. En su comunicado, los accionistas alegaron que el servicio en streaming "hizo declaraciones materialmente falsas y/o engañosas y no reveló hechos materiales adversos sobre el negocio, las operaciones y las perspectivas empresariales".