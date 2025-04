Final explicado de "El Jardinero", la serie de Netflix: ¿habrá temporada 2?

Netflix continúa consolidándose como el gigante del streaming que marca el pulso de las ficciones contemporáneas. Aunque produce películas originales de gran calidad, es en el terreno de las series donde encuentra a su público más fiel. Las historias fraccionadas, con cliffhangers y desarrollos complejos, siguen siendo las preferidas por quienes buscan maratonear y sumergirse en universos narrativos intensos.

El Jardinero, una de las últimas apuestas de la plataforma, no es la excepción: polémica, oscura y adictiva, atrapó a millones de espectadores que ahora se preguntan qué significó realmente ese final desconcertante… y si habrá una continuación.

¿Qué pasó en el final de El Jardinero?

El Jardinero cerró su primera temporada con un giro que dejó a la audiencia tan descolocada como intrigada. Elmer, un asesino emocionalmente despojado debido a un accidente, había comenzado a recuperar su humanidad gracias a un tumor cerebral. Esta transformación, lejos de ser una esperanza para su redención, se convirtió en una amenaza para el vínculo enfermizo que mantiene con su madre, China. Ella, decidida a no perder el control sobre su hijo, elimina a Violeta, la mujer que había despertado las emociones de Elmer, y procede a extirparle el tumor, devolviéndolo a su estado inicial: un ejecutor frío y obediente.

El Jardinero se convirtió en todo un éxito en el catálogo de Netflix.

Pero el final no se detiene ahí. La escena más enigmática llega cuando, tiempo después, Violeta reaparece para contratar los servicios de Elmer como asesino. La serie no revela quién es el objetivo, pero las teorías no tardaron en multiplicarse: ¿acaso quiere vengarse de China? ¿O protegerse de una red más grande que ahora la amenaza?

El cierre también incluye una escena post-créditos protagonizada por los detectives Carrera y Torres, cuya relación personal fue casi tan compleja como el caso que investigaban. Encontrar restos humanos en una bolsa flotando en el océano no solo les da una nueva pista clave, sino que sugiere que apenas se ha rascado la superficie del horror enterrado en el jardín de los protagonistas.

¿Habrá temporada 2 de El Jardinero?

Si bien Netflix aún no confirmó oficialmente una temporada 2, todo indica que la historia está lejos de haber terminado. El final abierto, los múltiples interrogantes sin resolver y el creciente éxito internacional de la serie la posicionan como una candidata casi segura a ser renovada. Además, la plataforma ya ha demostrado en varias oportunidades que cuando una ficción despierta conversación y polémica, suele apostar por continuarla.

Desde los motivos de Violeta hasta el destino final de China, pasando por el rol que jugarán los investigadores y las implicancias de ese jardín convertido en cementerio, hay material de sobra para una segunda entrega. Los fans, mientras tanto, siguen debatiendo teorías en redes sociales y esperando ansiosos la confirmación oficial.